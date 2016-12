Soares er Årets sportsnavn

Rogalandsavis

Til tross for skarp konkurranse fra EM-vinner Filip Ingebrigtsen var det kanadiske Soares som vant lesernes gunst i den tradisjonsrike kåringen.

Av totalt 1045 avgitte stemmer fikk Soares 23,7 prosent. Ingebrigtsen endte på 17,6 prosent.

– Det er ekstra kult å vinne en slik pris når det er folket som stemmer. Jeg setter stor pris på denne anerkjennelsen, sier en strålende fornøyd Soares til RA.

Ekstra spesielt er det også fordi dette var en førstegangshendelse for den rutinerte spilleren.

– Jeg har aldri vunnet en avstemning før. Det gjør det ekstra gøy. Dette er noe å være stolt over.

Tatt på sengen

Han hadde ikke ventet å bli stemt fram blant konkurrenter som kan banke både EM-gull og OL-bronser i bordet i 2016.

– Det var mange tunge navn blant kandidatene. At jeg vant tror jeg også sier mye om hvilken standing Oilers har i folket her, sier Soares – og fortsetter:

– Det er også ekstra kult å vinne kåringen som utledning. Kona og jeg elsker Stavanger. Dette er blitt vårt hjem nå. Klart det gjør det ekstra spesielt.

Soares ble poengkonge i 2015/2016. Han ble Get-ligaens toppscorer året før. Mange hevder kanadieren er den aller beste spilleren i norsk hockey.

Også denne sesongen har Soares prestert bunnsolid så langt – i en litt ny rolle.

34-åringen fra Hamilton trekkes også fram som en svært profesjonell spiller og uvurderlig i garderoben.

Trener Pål Gulbrandsen ble glad da han fikk høre om resultatene fra Årets sportsnavn.

– Så gøy for Josh – og så gøy for Oilers! Det var mange gode utøvere med i konkurransen denne gangen og det er en prestasjon å vinne, sier treneren.

Soares hadde ikke regnet med å vinne konkurransen. Førstepremien er en sjekk på 10.000 kroner fra vår samarbeidspartner Jadarhus – som han skal gi videre til et veldedig formål.

Dobbeltmøte med Sparta

– Jeg klarer ikke på stående fot bestemme meg for hvem som skal få sjekken. Men nå som jeg vet at jeg har vunnet skal jeg få tenkt litt gjennom det og ta en avgjørelse, sier Soares – som også vil bli hyllet for prisen i forbindelse med kampen mot Frisk Asker i DNB Arena 5. januar.

Først er det likevel et par romjulskamper som skal spilles. Oilers møter Sparta til kamp både onsdag og fredag denne uken.

– Det har vært 18 dager pause, men vi har trent godt. Du vil alltid være litt rusten i starten, men da handler det om å jobbe hardt. Det blir også spesielt med to kamper på rad mot samme motstander. Det skjer for sjeldent i denne ligaen. Vi får se om det ikke får utviklet seg et lite fiendebilde mellom lagene i løpet av kampene – som i sluttspillet.

Resultater Årets sportsnavn:

1. Josh Soares 23,7%

2. Filip Ingebrigtsen 17,6%

3. Sarah L. Rung 16,6%

4. Birkir Bjarnason 11,6%

5. Camilla Herrem 9,6%

6. Alexander Kristoff 9,3%

7. Stian Skjerahaug 6,5%

8. Are Strandli 3,5%

9. Gunn-Rita Dahle Flesjå 1,4%

Tidligere vinnere Årets sportsnavn:

2016: Josh Soares

2015: Alexander Kristoff

2014: Ruben Smith

2013: Are Strandli

2012: Martin Strandfeldt

2011: Sarah Louise Rung

2010: Petter Thoresen

2009: Cecilie Drabsch Norland

2008: Cecilie Drabsch Norland

2007: Allan Gaarde

2006: Gunnar Johansson

2005: Gunn-Rita Dahle Flesjå

2004: Gunn-Rita Dahle Flesjå

2003: Jari Kesti