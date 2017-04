Smarte målere bra for strømkundene

Rogalandsavis

Av: Oluf Ulseth, Adm. direktør i Energi Norge

Snart får 2,9 millioner strømkunder nye, automatiske strømmålere. Det er en naturlig utvikling i et samfunn hvor digitalisering åpner for en enklere hverdag og nye muligheter for oss alle.

Myndighetene har bestemt at smarte strømmålere skal være på plass innen 1. januar 2019. I flere deler av landet er installasjonene i full gang. Erfaringene så langt er at arbeidet går etter planen.

Digitale løsninger har gjort hverdagen enklere for oss på mange områder. Vi slipper å fylle ut selvangivelsen, legeresepter finner veien til apoteket på egen hånd, vi betaler regninger i nettbanken og kjøper buss- og flybilletter på mobilen. Nettbutikker og strømmetjenester lar deg ikke bare velge blant millioner av produkter – de lærer seg også smaken din og foreslår hva du skal spise til middag og hvilken film du skal se etterpå.

Tiden er med andre ord overmoden for å digitalisere strømnettet, og innføring av nye målere er et viktig ledd i dette. Først og fremst blir det enklere for deg som kunde. Hvem vil vel savne å gå i kjelleren for å lese av strømmåleren hver måned? I tillegg får du en mer presis strømregning. Snart kan du betale for det strømmen koster akkurat den timen du bruker den. Da blir det også mer å spare på bruk av smarte løsninger for energistyring i hjemmet. Og velger du å montere solceller på taket, fanger måleren opp den overskuddsstrømmen du selger tilbake til nettet.

Alle nye strømmålere som installeres er både typegodkjent, kontrollert på fabrikken og testet av montøren. Du kan med andre ord være trygg på at den viser riktig forbruk. Dersom du ikke har lest av den gamle måleren på en stund, kan det imidlertid være at du får en avregning på første faktura som er høyere eller lavere enn det du er vant med. Over tid vil dette normalisere seg.

En annen fordel med nye målere, er at de gjør strømforsyningen tryggere. Målerne vil etter hvert kunne melde fra automatisk om strømbrudd eller jordfeil i boligen din. Dermed kan feilen rettes raskere, også om du er på ferie. Nettselskapene får dessuten bedre oversikt over hvor det er behov for forsterkninger i strømnettet, og kan planlegge vedlikehold og investeringer mer effektivt og økonomisk. Slike besparelser vil over tid komme oss alle til gode i form av lavere nettleie.

Undersøkelser viser at tre av fire som har fått ny måler, er positive. Men det vil alltid være noen som er skeptiske. Datatilsynet har vært opptatt av at forbruksdata som samles inn ikke kommer på avveie eller blir misbrukt. Til det kan vi svare at nettselskapene er underlagt like strenge regler som bankene når det gjelder personvern og sikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre du selv gir fullmakt til det.

For øvrig gir de nye målerne ingen informasjon om hva du bruker strømmen til – bare hvor mye du bruker per time gjennom døgnet. Det vil for de fleste være langt mindre sensitivt enn alt vi røper om oss selv ved bruk av betalingskort, Google-søk, butikkapper og – ikke minst – i sosiale medier.