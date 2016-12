Slutt for Sjøhuset Skagen

Rogalandsavis

Det skriver Sjøhuset Skagen på sin Facebook-side.

Det var Aftenbladet som først omtalte saken.

På Facebook-siden til Sjøhuset Skagen står følgende:

"Torsdag 29. desember 2016 blir siste åpningsdag og Sjøhuset Skagen går inn i historien etter 38 års drift.



Sjøhuset Skagen åpnet dørene i 1978 og har i de siste 26 årene vært drevet av Ståle Mørch.

Ståle Mørch & Co vil sammen med alle sine ansatte takke for det som har vært en fantastisk tid.

Det har vært en utrolig reise sammen med en uendelig lang rekke hyggelige gjester og bekjentskaper.

Det er vemodig å måtte stenge dørene, men etter at leiekontrakten ikke ble fornyet i sommer er det nå slik at dagen er kommet for å pakke sammen. Heldigvis gir vi oss på topp!

En sterk 5’er i Aftenbladets nylige restaurantanmeldelse og tidenes julebordsesong med kanskje byens beste lutefisk er noe av beholdningen vi tar med oss når vi lukker dørene for siste gang.

Vi vil igjen få benytte anledningen til å takke alle våre trofaste gjester og alle våre fantastiske ansatte gjennom alle år og si at vi er stolt av bidraget Sjøhuset Skagen har gitt Vågen og Stavanger By.

Ærbødigst Hilsen

Ståle Mørch"