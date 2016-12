Slik var Vikingåret 2016 fra A-Å

Rogalandsavis

Av ESPEN IVERSEN og PÅL KARSTENSEN

Arsène Wenger var i 2016 på besøk på Viking stadion. Hans Arsenal latterliggjorde hjemmelaget så kraftig at Kjell Jonevret følte for å beklage etter kampen. Kanskje burde franskmannen også beklaget selv. Han fikk et lekkert sverd av Ole Rugland. Det hadde han alt glemt ut etter 90 minutter med fotball. Om Wenger er i ferd med å bli dement, får så være. Det som er sikkert er at Rugland bør bruke pengene bedre i 2017.

Bare noen få får oppfylt sine største drømmer. Michael Haukås fikk det faktisk i nevnte oppgjør mot Arsenal da han scoret et vakkert mål for sitt engelske favorittlag.

C-momenter har det vært mange av på styrenivå i Viking i 2016. Det kanskje mest imponerende sprellet er at klubben, som skulle samles i ett styre og bli mer oversiktlig, i 2017 ender opp med sitt tredje styre i form av Viking stadion AS. Hvilket av de tre styrene skal klage på denne spalten?

Dommedag er tilsynelatende nær hver gang Zymer Bytyqi går over ende på trening. Samuel Adegbenro er omtrent like god. Faktisk smører de to så mye på at medisinmann Halvard Øen Grova ikke alltid gidder å storme til for behandling. Duoen er begge velkomne på dramalinjen i Bjergsted i 2017.

En oppspilt Joackim Jørgensen inviterte RA-journalist Pål Karstensen med for å se aper i Gibraltar i forbindelse med vinterens treningsleir i Marbella. Karstensen venter fortsatt på Jørgensen ved hotellet. Var det bare en apestrek?

Framtiden er noe som bekymrer mange. Ikke minst kaptein André Danielsen. Av yrkeserfaring har han kun en sommerjobb hos GE Capital, hvor han pantet gjeldsbrev, å slå i bordet med. Nå skal han prøve seg som selger i Viking. Det bør være en enkel startjobb.

Gud er viktig for prestesønnen Samuel Adegbenro. Så viktig at han 19 ganger i løpet av 2016 slo fast at han er «100% Jesus» på mikrobloggen Twitter. Det er likevel en kraftig nedgang fra 2015. Da takket han høyere makter ved 457 anledninger. Vår Herre fikk selvsagt dette med seg, tok fra ham tittelen «Årets Viking» – og sørget for en heller middelmådig sesong.

Han kom, han så og han erobret. Så ble han kastet på dør. For Charlie Granfelt ble 2016 et annus horribilis sett med mørkeblått blikk. Etter at han hadde blitt dolket havnet Viking i et Brann-aktig kaos. Ved neste hjemmekamp demonstrerte tilhengerne med et stort banner med påskriften «Jäg är Charlie».

I påvente av en ny jobb reiste Kjell Jonevret i desember til Spania for å finpusse golfsvingen. Det gikk bare «så där». RAs golfspillende sportsleder Espen Iversen anbefalte den sparkede treneren å holde ryggsøylen i ro, redusere farten på oppsvingen med 20 prosent – og jobbe med rytmen. Ni hull og to timer senere kom følgende SMS fra Spania: «Åhhhh, skönt! Nu behöver jag inte nåt nytt fotbollsjobb!»

Jan Hauge trodde kanskje at han skulle slippe unna denne spalten. Da må han tro igjen. Etter å ha skaffet seg lederverv i både Vidar, Bryne, FKH og SIF siktet «rogalandsfotballens Frank Underwood» seg inn på toppvervet i Viking i 2016. Han manøvrerte seg elegant inn bakveien i AS, men ble kastet av administrasjonen etter kun 20 timer. I det minste kan han føye til «styreleder i Viking» både på LinkedIn og på CV-en. NFF neste, Jan?

Kjønnskvotering i styret var et hett stridstema da Viking igjen ble splittet i to styrer i vår. FK-leiren kontret, i beste Drillo-stil, ved å gjøre Kristin Kragseth til ny styreleder. Så vidt vi kan se har det fungert utmerket.

La oss satse ungt, sa direktør Eirik Henningsen tidlig i 2016. Så signerte han Michael Haukås og sendte Stian Michalsen til Sola. I januarvinduet av 2017 har han sanksjonert ett kjøp. Steffen Ernemann (34).

Mr. T fra A-Team, og Tubbs fra Miami Vice, hadde vært stolte over den skyhøye stjerne- og gullkjedefaktoren da Usman Sale og Aniekpeno Udo ble hentet av Gary Goodchild på Sola en vinterdag tidlig i 2016. Mediesirkuset var også formidabelt. Aftenbladet hadde fem mann på jobb. I tillegg møtte TV2, NRK, TV Vest, VG, Dagbladet og RA. Duoen spilte til sammen 329 minutter fordelt på 12 kamper i 2016. Speider Gary Goodchild ryktes på sin side å ha anskaffet seg ny vaktmestebolig til sitt landsted utenfor Abuja.

«Nu kör vi på» og «vi skal kämpa på videre», gjentok Kjell Jonevret gjennom det meste av 2016. Til slutt tok veien brått slutt.

Om Viking-aksjonær Bjørn Maaseide hadde vært synsk, ville han neppe invitert inn Fædrelandsvennen i sin lekre 71 fots luksusyatch i sommer – og skrytt litt over sitt kystskippersertifikat. Få dager senere kom nyheten om at sandvolleykongen hadde grunnstøtt med farkosten. Han fikk ringe en venn og valgte Hovedredningssentralen.

Påfunn som ble feilslått kan en trygt kalle det da Rasmus Martinsen ble forsøkt «fjernstyrt» av lagkameratene i Marbella. Han skulle legge inn ordet «syrlig» flest mulig ganger i et videointervju med RA. Det endte ikke godt. Martinsen maktet ikke å finte det inn på naturlige steder. Det overrasker oss – all den tid han er suverent best med ord i Viking.

Quickstep var neppe den eneste dansen Ian Burchnall vartet opp med da favorittlaget Leicester sikret et svært overraskende gull i Premier League i vår. Da sportsleder Espen Iversen antydet at de spilte rendyrket Drillo-fotball, benektet Burchnall det på det sterkeste. Neste år lover han dog tilnærminger mot dette i Vikings spillestil. – Vi vil se ut som en blanding av Bayern München, Leicester og Brodd, sier Burchnall.

Rot var det mye av i Viking også i høst. Klubben ville kvitte seg med speider Gary Goodchild og sa ham opp. Problemet var bare at Goodchild hadde en uoppsigelig og tidsbestemt avtale. Til slutt ble de enige. Ryktene vil ha det til at han nå også har fått bygget en vinkjeller på sitt landsted utenfor Abuja. Goodchild vil for øvrig bli dypt savnet. Ikke minst i denne spalten.

Sannheten skal du vokte deg vel for. Kjell Jonevret stilte opp i RAs populære program «Fotballsnakkis» og fortalte at klubben hadde som mål å holde seg i 2017. Det ble noe av det siste han gjorde. Programmet må nå legges ned i sin nåværende form ettersom ingen fra Viking våger å stille opp i 2017. Vi skifter derfor profil og relanserer programmet som «OBOS-timen» kommende sesong.

Twitter har fått en nykommer i keepertrener Kurt Hegre. Blant de 87 følgerne hans finner vi Forest Green Rovers velkjente keepertrener Steve Hale. Derfor har Hegre bestemt seg for å i hovedsak komme med sine tweets på engelsk.

Uavgjort hadde vært et levelig resultat, men dessverre klarte Viking å tape sin tredjerundeoppgjør i cupen mot Vidar i ordinær spilletid. Det tappet kassakreditten hos SR-Bank ytterligere.

Vikings mediesjef Ole Askeland sa farvel i 2016. Skrantende klubbøkonomi, og stadig færre pressekonferanser om nye spillere, førte til at han kjedet seg så mye at han til slutt sendte ut en pressemelding om egen avgang. Alt skal likevel være godt med Askeland.

Wienervalsen Joackim Jørgensen hadde med Sheriff Tiraspol i sommer holdt høy klasse. Først ble et salg annonsert av Viking og kjærkomne kroner bokført. Så trakk spilleren seg i ellevte time da han fant ut at det var litt langt fra Moldova til Sarpsborg. Helgarderingen kom da han likevel slo fast at ingen dører var stengte for en overgang i framtiden.

X-faktoren i medieuttalelsene til Viking-spillerne har vært fullstendig fraværende i 2017. Hvor er de friske meldingene og de kjappe kommentarene? Jo. De er i Drammen med Tommy Høiland. I denne spalten ønsker vi oss kraftsalver på jærsk og krysser fingrene for en snarlig overgang.

Yngre blir han ikke, men materialforvalter Stian Refvik er fortsatt en viktig brikke på Vikings treningsfelt når det oppstår oddetall og skal spilles internkamper. Det så stygt ut da han ble rammet av sparekniven i sommer. Spillerne ordnet likevel opp og nå kan han se fram til et år med større muligheter enn noensinne. Venstreback Kristoffer Haugen blir fort solgt og Refvik sier i en uttalelse til denne spalten at han regner med å konkurrere ut unge Erik Steen.

Zlatan er han definitivt ikke, men unge Herman Kleppa prøver i det minste å gjøre seg lekker for Ian Burchnall i 2017. Nå har han, ifølge nettstedet altomfotball.no, skiftet navn til Hernan Kleppa. Det er i det minste en god start.

Æres skal den som æres fortjener. Ole Rugland var sannsynligvis den eneste som kunne roe gemyttene i Viking etter at Charlie Granfelt ble dolket i vår. Klubbens hovedaksjonær ville egentlig ikke, men lot seg presse til et ledercomeback.

Ønsker du å sparke treneren? Ring Morten Abel! To ganger har byens popkonge stilt opp for å synge «Tore Tang». Det har finansiert termineringen av kontraktene til både Åge Hareide og Kjell Jonevret. Nå ryktes det at Abel er ønsket som ny styreleder etter Ole Rugland. – Abel har jo nå finansiert to trenersparkinger – i tillegg til å betale ned mye av kassakreditten hos SR-Bank. Han ser på det som naturlig at han tar over etter Rugland, men kun om Mia Gundersen får være med som nestleder i styret, sier hans manager Arne Svare i en kort uttalelse.

Årlig drar Viking på botstur, men i 2016 var det ikke mye penger i kassen. Det til tross for at botsjefene Rasmus Martinsen og Pål Vestly Heigre gikk til innkjøp av egen betalingsterminal. Duoen fikk dog inn marginalt mer til spillerkassen enn hva Viking tjente på «connected stadium» i løpet av året. Dermed ble det busstur til Moi. Da er denne spalten til veis ende. Godt nytt år!