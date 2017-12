Slik skal Viking gå rett opp

Rogalandsavis

Figgjo-karen ble offisielt presentert som ny hovedtrener med Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim som assistenter tirsdag. Kurt Hegre fortsetter som keepertrener.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle komme tilbake på toppnivå som trener. Da jeg fikk spørsmålet måtte jeg bruke litt tid. Det er en tøff oppgave. Du må være oppdatert faglig og mentalt klar. Det er jeg, sier Berntsen til RA.

Vil være mye på feltet

Det er de to assistentene som vil legge opp og gjennomføre Vikings økter på daglig basis. Berntsens rolle vil ikke være så langt unna den klassiske manager-rollen fra England. Han vil ha ansvaret for spillerlogistikk og gripe fatt i mange av oppgavene Bård Wiggen hadde som sportssjef.

– Men jeg har planer om å være veldig mye på feltet. Hver dag om mulig. Så vil jeg trekke meg unna når det er møter med spillere, klubber eller agenter som må gjennomføres, sier Berntsen.

Det er lenge siden han var med i gamet som hovedtrener. Etter at han var ferdig med det norske kvinnelandslaget, og sin forrige direktørperiode i Viking, har han vært nestleder i NFF og styreleder i Norsk Toppfotball. Spørsmålene rundt hvor han står fotballmessig etter et så langt fravær er uunngåelige. Det skjønner Berntsen.

Han vet at alle ikke vil kunne gjøres til lags direkte.

– Den eneste måten å vinne dem over på er resultater og ved å spille god fotball.

Samtidig er han positivt overrasket over hvordan media har mottatt nyheten om hans retur.

– Jeg er overhodet ikke redd for at jeg ikke er oppdatert og tror knapt noen har sett mer fotball enn meg i Norge de siste årene i kraft av mine roller. Både kamper og treninger – både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har oversikt og er overhodet ikke redd for at jeg skal være udatert.

– Hvor mye har egentlig fotballen utviklet seg siden 2009?

– Ikke så mye egentlig. Hovedpunktet er at alt går veldig mye fortere. Det er der den største forskjellen ligger.

Er helt trygg

Berntsen er helt trygg på at han vet hva som skal til og hvor han vil.

– Jeg er nok ikke langt ifra der hvor jeg har vært før fotballmessig og er tydelig på hvordan jeg ønsker vi skal framstå. Soneforsvaret vil ligge i bunn og så er jeg veldig opptatt av raske angrep. Vi ønsker også å spille aggressivt og underholdende.

Veteranen ønsker å være tydelig. Spillerne skal vite hva som ønskes.

Berntsen er også opptatt av at dette er en jobb som skal gjøres i team. Det blir stadig viktigere.

– I starten av desember hadde jeg et foredrag på Bryne i forbindelse med at det er 30 år siden cupgullet. Da var vi inne på det med team. Den gangen var det meg som hovedtrener. Så var Hans Olav Braut med som keepertrener og assistent i halv stilling. Her har utviklingen vært enorm.

I Morten Jensen, Bjarte Lunde Aarsheim og Kurt Hegre tror han at han har et godt team for å rykke opp. Det er det naturlige målet – selv om han innser at både Aalesund og Sogndal sikkert vil anses som større favoritter enn Viking av mange.

For å komme dit må også stallen styrkes. Allerede i timene etter tirsdagens pressekonferanse satte det nye teamet seg ned for å snakke om hva som behøves.

– Men det aller viktigste på kort sikt er å få økonomien på plass, sier Berntsen.

For Viking må komme seg over minstesatsen i den pågående emisjonen. Skjer ikke det kan fortsatt AS gå konkurs og trenerteamets kontrakter bli sagt opp. Det er en risiko de har tatt, men Berntsen er trygg på at det vil gå.

Trigges av tålmodig tilnærming

Viking skal lete både lokalt, nasjonalt og internasjonalt når de skal forsterke.

– Så hører jeg at vi har dårlig tid, men jeg tror det kan være spennende med en litt mer tålmodig tilnærming. Det er mange klubber i eliteserien som har litt for store staller. Så må vi også her være forberedt på at vi kan miste spillere som er under kontrakt. Når det er sagt er det aller viktigste for meg hvordan vi kan utvikle spillerne som er her og få mest ut av dem.

Berntsen legger ikke skjul på at det Viking han nå kommer til er et helt annet Viking enn han forlot i 2012.

– Den største forskjellen er at det er tomt her inne. Antallet folk er ikke det samme. Det er en realitet klubben er oppe i. Så er jeg samtidig mektig imponert av viljen til dem som er igjen.

Denne gangen er det også en vesentlig forskjell fra Berntsens tidligere snuoperasjoner som trener eller direktør.

– Jeg har aldri vært i klubben på nivå to før. Tidligere har det kun vært økonomiske problemer.