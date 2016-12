Slik ser det ut på fjellet

Rogalandsavis

En rekke fjelloverganger er allerede stengt. Blant annet er riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet stengt, og de vil ikke bli åpnet igjen 2. juledag. Det samme gjelder for Vågslidtunnelen på strekningen Haukelifjell, europavei 134. På riksvei 9 fra Hovden til Haukeli er det kolonnekjøring på grunn av uvær.

Hold deg oppdatert på veimeldinger fra Statens vegvesen.

Boknafjordsambandet er innstilt og det samme er en rekke hurtigbåtruter i Ryfylke, blant annet Hjelmelandsruten og Stavanger–Sauda .