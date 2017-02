Slik blir kulturvåren

Rogalandsavis

Tradisjonelt sett er høsten tiden for store arrangementer, men våren på regionens kulturscener er både fyldige og allsidige. Rogaland Teater satser ekstra på unge teatergåere i vår, og det gjør de blant annet med det relativt nye konseptet «lørdagsgodt» som hadde årspremiere på lørdag.

– Vi ønsker å gi unge gode opplevelser, og å rekruttere unge teatergåere. Ved å legge til rette for gode forestillinger og opplevelser, håper vi at de vil fortsette å bruke teateret, sier informasjonssjef Pernille Kaldestad.

– Lørdagsgodt er for barn mellom tre og ti år, og det går annenhver lørdag. Da blir det forestillinger, eventyrstund og omvisning for å ivareta de aller minste også, sier Kaldestad.

I tillegg til barna, blir det også forestillinger for voksne, og teateret gir blant annet publikum et gjensyn med «Et dukkehjem» og premiere på det nye stykket «Pust».

Europeisk samarbeid

På Tou Scene blir det alt fra konsert til dans, og daglig leder Per Arne Alstad, gleder seg personlig mest til å vise fram et av vårens europeiske samarbeidsprosjekter.

– Vi har en del samarbeid med slovakiske aktører nå, og noe av det jeg gleder meg mest til er å se hva som skjer når sigøynermusikk møter samtidsmusikk på scenen, sier Alstad.

Han sier Tou scene eksperimenterer innenfor alle kunstformer, og at de har funnet sin plass blant byens kulturscener.

– Når det gjelder konsertene i vår er store deler av programmet norsk. Det er veldig kjekt å kunne presentere så mye god musikk som i tillegg er laget i Norge, sier han.

Det er på høsten det største publikumet kommer, og det er også da scenene har størst tilgang til artister. Likevel forteller Alstad at våren har begynt å ta seg opp.

– De siste to årene har vi hatt null problem med å sette opp og fylle opp ting på våren. Kulturbruken øker stadig, noe alle scenene opplever. Publikum strømmer til som aldri før, og det er veldig kjekt å se, sier han.

Stand-up

På Sola kulturhus er det også et tettpakket program denne våren, og daglig leder Eirik Vatne, sier det er mye spennende å se fram til.

– Det som kanskje er mest spesielt i løpet av våren er at skuespilleren Bjørn Sundquist kommer for å gjøre standup. Han er jo kjent for å være skuespiller, men her viser han jo noe helt annet. Det synes vi er spennende, å kunne prøve nye ting, sier Vatne, og legger til at de også skal ha flere konserter i løpet av våren.

– Vi får blant annet besøk av Elg og Benny Borg, og i tillegg skal vi ha teaterfestival og UKM. Vi er jo et kulturhus, og da er det mottoet «kultur for alle» som ligger i bunn, sier Vatne.