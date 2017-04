Skuffet over Ap – vurderer partibytte

Rogalandsavis

– Arbeiderpartiet er nok det partiet som har flest kristne velgere. Og her synes jeg partiet må bli mer tydelig. Vi skal ikke være redde for våre kristne tradisjoner og verdier, sier Rune Edvardsen til Fædrelandsvennen.

Han er daglig leder ved misjonsorganisasjonen Troens Bevis i Kvinesdal, som driver misjonsvirksomhet over hele verden.

Bakgrunnen for Edvardsens skuffelse er at Ap blant annet vurderer å programfeste fjerning K-en for kristendom i KRLE-faget i grunnskolen, og at partiet ligner for mye på Frp i innvandringspolitikken.

– Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg skal gjøre. Jeg har blitt veldig skuffet, sier Edvardsen.

Får støtte

Han får støtte fra Ap-ordfører i Skedsmo, utenfor Oslo, presten Ole Jacop Flæten.

– Tilbakemeldingen fra skolene er at innholdet og vektingen mellom verdensreligionene fungerer veldig godt, sier han til Vårt Land.

AUF-leder Mani Hussaini sier at forslaget ikke har som hensikt å redigere den kristne kulturarvens rolle i skolen, tvert imot.

– Men politikere bør ikke bestemme hvor stor andel av et fag et tema skal utgjøre, sier han.