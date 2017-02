Skartun til Sandnes Ulf

Rogalandsavis

– Det er veldig kjekt å få dette på plass, og jeg gleder meg til å begynne i Sandnes Ulf. Jeg ser frem til å kunne bidra for laget, sier Skartun til klubbens nettsted.

Spissen har signert på en ettårig avtale og har sin første trening med klubben mandag morgen på Bogafjell.

Han forteller at Bengt Sæternes var en viktig grunn til valget.

– Bengt Sæternes og Sandnes Ulf viste interesse for meg, og Sæternes presenterte planene for årets sesong. Det synes jeg så veldig bra ut, og Sandnes Ulf har et veldig spennende lag i år. Dette var noe jeg absolutt hadde lyst å være med på, forteller han.

Målgarantist

Skartun har laget 43 seriemål på fire sesongen for nabo Bryne. Kontrakten hans med jærlaget, som rykket ned til 2. divisjon, gikk ut etter forrige sesong.

Sandnes Ulf har lenge hatt ham på blokken har også prøvd å kjøpe ham fri fra Bryne tidligere. Nå hoppet han på.

Fornøyd Espedal

Skartun har tidligere spilt i landets øverste divisjon med FKH. Nå er han sugen på en retur dit med Ulf via et opprykk.

Daglig leder Tom Rune Espedal er godt fornøyd med signeringen.

– Nå får vi enda mer slagkraft offensivt. Vi synes det er veldig kjekt at Skartun valgte oss, og har veldig tro på at han vil markere seg i den lyseblå drakten, avslutter daglig leder Tom Rune Espedal.