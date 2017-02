Skal bygge leiligheter i Randaberg sentrum

Rogalandsavis

Eiendommen er på 3454 kvadratmeter og skal utvikles til bolig og næring, opplyser Base Property. Eiendommen omfatter i dag blant annet Sentrum barnehage og store deler av parkeringsområdet mellom barnehagen og Jon Torbergssons vei.

LES OGSÅ: Gammel brusfabrikk blir grønne leiligheter

Base Property og Ineo Eiendom kjøper eiendommen av Randaberg kommune for 8 millioner kroner.

I avtalen ligger blant annet at utbyggerne skal bygge og drifte et underjordisk parkeringsanlegg, samt et bygg som Randaberg kommune skal overta og disponere.

– Prosjektet vil omfatte næringslokaler på gateplan, og det vil komme rundt 60 leiligheter, sier konsernsjef Alfred Ydstebø i Base Gruppen i til egne nettsider.

Base Property og Ineo Eiendom går inn i prosjektet med like store deler. Det er EiendomsMegler 1 SR-Eiendom som har hatt ansvaret for salget.

LES OGSÅ: Her er Ydstebøs høyhusvinner