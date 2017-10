Rogalandsavis

Storebrand vil videreføre Skagen som et eget selskap og uavhengig forvalter, samtidig som kundene får tilgang til et større utvalg av markedsledende investering- og spareløsninger, melder Skagen på egne nettsider.

– Dette er et offensivt grep for økt vekst innen sparing og pensjon, som i økende grad blir til ett marked fremover, sier Storebrands konsernsjef Odd Arild Grefstad i en børsmelding onsdag.

1,6 milliarder

Storebrand skal betale de selgende aksjonærene 1,6 milliarder kroner ved gjennomføring av transaksjonen, fordelt på 75 prosent i nyutstedte aksjer i Storebrand ASA og 25 prosent i kontanter, skriver selskapet i meldingen.

Hovedeierne i Skagen, Kristoffer Stensrud, Tor Dagfinn Veen og Åge Westbø selger dermed sine eierandeler.

– Prisen er fair og reflekterer verdiene vi som aktive eiere har bidratt til å skape for kundene sammen med de ansatte i Skagen, sier de tre Skagen-grunnleggerne i en pressemelding.

I henhold til kjøpsavtalen som er inngått vil Storebrand kjøpe samtlige A-aksjer og 10.000 B-aksjer i Skagen, tilsvarende 90,95 prosent av aksjekapitalen og 99,9 prosent av stemmene i Skagen, ifølge Dagens Næringsliv.

Aksjeandelen på 75 prosent av vederlaget skal utstedes gjennom en emisjon hvor Storebrand ASA utsteder noe over 17,9 millioner nye aksjer.

Skagen blir et eget selskap i Storebrand-konsernet, med et styre som ledes av Odd Arild Grefstad, konsernsjef Storebrand.

Hovedkontoret vil forbli i Stavanger.

– Jeg gleder meg over denne transaksjonen, som representerer et nytt og spennende kapittel i historien om Skagen. Jeg ser frem til å jobbe sammen med Storebrand for å skape god avkastning og økte verdier for våre kunder, sier administrerende direktør i Skagen, Øyvind Schanke i en pressemelding.

Sparing og pensjon er Storebrands kjernevirksomhet. Oppkjøpet øker Storebrand-konsernets andel av markedet for privat fondssparing på 221 milliarder kroner fra 4 prosent til 17 prosent.

Skagen har 100 000 personkunder i Norge

– Selskapene utfyller hverandre godt. Skagen er en suksesshistorie i det norske sparemarkedet, med en unik forvaltningsfilosofi og en sterk merkevare. Sammen gir vi kundene et enda bedre sparetilbud. Vi har allerede en god posisjon i det samlede spare- og pensjonsmarkedet og vil med dette bli den nest største aktøren i et marked i sterk vekst, sier Grefstad.

Skagen har også betydelig kapital til forvaltning fra institusjonelle kunder og distributører i Sverige og internasjonalt.

– Skagen er en annerledes og uavhengig forvalter som kundene setter stor pris på. Vi har tillit til deres aktive forvaltingsfilosofi og vil hegne om denne og den sterke merkevaren. Vi har god erfaring med tydelig aktiv forvaltning gjennom både Storebrand og Delphi. Sammen kan vi satse enda sterkere i det institusjonelle markedet, også internasjonalt, sier administrerende direktør Jan Erik Saugestad i Storebrand Asset Management.

Nyheten om Skagen-kjøpet kommer bare en dag etter at Storebrand annonserte at de kjøper Silver-pensjonsporteføljene for 520 millioner kroner.

Skagen forvalter 17 verdipapirfond, men forvaltningsselskapet har fått det tyngre de siste årene. I januar ble det kjent at de måtte kutte hver femte ansatte, og fra utgangen av 2016 til oktober krympet forvaltningskapitalen fra 83 til 80 milliarder kroner. Skagen fikk et resultat før skatt på 196 millioner kroner i 2016, ned fra 219 millioner året før. I samme periode falt netto inntekter fra 929 til 771 millioner kroner, skriver E24.