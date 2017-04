Sjekk hallplanene i Sola, Sandnes og Randaberg

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

I tirsdagens utgave av RA gikk Stavanger Hockeys Ernst Falch ut med en bønn til nabokommunene om å bygge ishaller for å avhjelpe kapasitetsproblemene i Stavanger.

– Vårt nedslagsområde er spillere som tar seg hit på rundt 40 minutter. Da når vi mange. Randaberg og Sola er kommuner som vi har flere spillere fra. Jeg er ikke i tvil om at nye ishaller i disse to kommunene hadde vært en god løsning. Det hadde ikke vært problem med å fylle hallene med aktivitet hele dagen, sier Falch og frir til nabokommunene Sola, Randaberg og Sandnes.

LES OGSÅ: Stavangerhockeyens far frir til nabokommunene

Prioriterer regionalt samarbeid

Det frieriet ble imidlertid ikke tatt så godt imot, da ingen av kommunene har konkrete planer om å bygge ishall med det første.

– Vi har ikke planer om å realisere egen ishall for hockey og skøytesport de kommende årene. Ishaller er relativt dyre og krevende anlegg å bygge i forhold til ordinære anlegg, og det er begrenset hva vi som liten kommune kan løse av ulike behov, forteller Sola-ordfører Ole Ueland (H).

Sola-ordføreren sier at kommunens hans nå først og fremst konsentrere seg om å ferdigstille Sola Arena.

– Vi i Sola kommer heller ikke til å ta noen initiativ til å bygge noen ny ishall, da vi vil bruke kapasiteten i Sørmarka Arena som vi er medeiere i. For oss er det viktigste nå å ferdigstille velodromen, som vil bli et stort løft for oss, sier Ueland til RA.

LES OGSÅ: Feiret Sola-velodrom med kake – åpner i 2019

– Knapt nok på idéstadiet

Heller ikke i Randaberg kommer de til å gi Falch og Stavanger en hjelpende hånd med isflatene i tiden som kommer.

– Vi i Randaberg har ingen planer om å bygge en egen ishall i vår kommune. Vi prioriterer å delta i det interkommunale samarbeidet om regionale haller, og vil fortsette å basere oss på kapasiteten der, sier Randaberg-ordfører Kristine Enger (Ap) til RA.

Heller ikke i Sandnes er det store planer om ishall, selv om enkelte grupperinger har begynt å tenke på egen ishall.

– Det er knapt nok lansert på idéstadiet, men noen ønsker å bruke deler av Varatun-parken til å bygge en ishall for hockey, sier nestledet i teknisk utvalg i Sandnes, Terje Lunde (Ap).

LES OGSÅ: Sørmarka Arena tester ut døgnåpen bruk

Oppfordrer til masing på politikerne

Han sier at pådriverne for en hockeyhall bare må stå på og jobbe for å få det på agendaen.

– Jo flere henvendelser vi får og jo mer trøkk det blir, jo høyere opp på prioriteringslisten kommer det, sier Lunde.

Utvalgsleder for kultur og oppvekst, Arne Buchholdt Espedal, sier det foreløpig ikke er satt av penger til ishall.

– Vi ønsker å få treningsanlegg til alle, men ishaller er dyre å bygge og dyre å drifte. I tillegg er det lite miljø i Sandnes, selv om mange spiller i Stavanger, sier han til RA.

LES OGSÅ: Hafrsfjord Kings jobber med å bygge egen hall