Sikret «byttå» – se bildene

Rogalandsavis

Se bilder fra kampen og feiringen over!

Det er sjuende gang at Stavangers iskrigere tar hjem «byttå». Under Petter Thoresens ledelse vant laget de seks siste NM-finalene. Denne gangen var det Pål Gulbrandsen som ledet laget, og det var hans første triumf som Oilers-trener.

Med tirsdagens seier vant Stavanger finaleduellen 4-2 i kamper.

– Det har nok ikke gått helt opp for meg at vi er blitt norgesmestere. Frisk har gjort en flott finaleserie uten tvil. Et veldig bra lag, men det visste vi jo. Ikke overrasket over at de spilte så bra, men når alt kom til alt var vi mye bedre, sa Stavanger-trener Pål Gulbrandsen til NTB.

– Det var en rå opplevelse å ta min første kongepokal som hovedtrener. Jeg må la det synke inn, tilføyde han.

Avsluttet karrieren

Stavangers Christan Dahl-Andersen startet hockeykarrieren i Frisk Asker-drakten, og 36-åringen avsluttet karrieren på sin gamle hjemmebane tirsdag.

– Dette her blir aldri kjedelig. Det er like kjekt hver eneste gang, sa Oilers-eier Tore Christiansen til NTB.

Han var som vanlig ikledd sin gullfargede skinndress for anledningen.

– Det er alltid en første gang for alt. Jeg har jo aldri brukt gulldressen i Askerhallen. Det er første gangen at vi avgjør i Asker i selveste Dressmann-land, smilte Christiansen.

Jevn start

Det ble en jevn og intensiv åpningsperiode i Asker. Hjemmelaget åpnet best, mens Stavanger var farligst mot slutten. Hjemmelaget sto imot et massivt press i siste del, men red av stormen.

Etter den målløse førsteperioden trengte kampen en scoring. Etter snaue sju minutter ut i 2. periode fikk hjemmepublikummet svar på bønnene.

Frisk tok føringen da Jonas Berglund banket pucken i mål bak en dekket Henrik Holm fra distanse.

Stavangers transatlantiske rekke med Dan Kissel, Mark van Guilder og Eric Nystrom har vært utrolig produktive i finalespillet. Innledningsvis ble rekken godt passet på av hjemmelaget, men nullen sprakk da Nystrom ble spilt fri av van Guilder og fintet ut Kenneth Helgesson til 1-1.

Frisk leverte klikk-klakk-ishockey da Ryan Hayes satte inn 2-1-målet. Svenske Jimmy Andersson bidro med assist.

Klarte ikke stå imot

Adam var imidlertid ikke lenge i paradiset. Det gikk 1.11 minutter før Frisk-målvakt Helgesson så ut til å være dekket og slapp inn skuddet fra Timothy Kunes fra blålinjen.

Dermed sto det 2-2. Og 54 sekunder senere scoret Nystrom sitt annet for kvelden for gjestene.

Frisk Asker fikk et par muligheter i overtall i tredje periode, men kom ikke nærmere enn Endre Medbys treffer i tverrliggeren.

Da Eirik Salsten satte 4-2 med litt over fem minutter igjen på kampuret, var kampen i realiteten avgjort. Dan Kissel fikk æren av å gjøre 5-2.