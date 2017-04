Sandnes Ulf utnyttet ikke sjansene de fikk

Rogalandsavis

– Vi får ta det positive først, for husk at vi ikke har tapt ennå i serien, sier trener Bengt Sæternes til RA etter at Sandnes Ulf ikke maktet å ta tre poeng hjemme i idrettsparken på Sandnes.

Etter kampen følte flere seg snytt for seieren.

– Jeg var jo på vei gjennom og da jeg skulle avslutte fikk jeg en fot på beinet. Det var en klar takling som skulle ha vært straffespark. Selv FFK-spillerne innrømmet det etter kampen, sier Oddbjørn Skartun etter kampen.

Men, nesten gir ikke mål - heller ikke på Sandnes.

Lite sjanser

Kampen mot Fredrikstad var ikke av den underholdene sorten. Første omgang var kjedelig og temmelig uinteressant i de fleste av de 45 minuttene. En gang var det imidlertid tendenser. Det var da Kent Håvard Eriksen var nære å sende hjemmelaget i ledelse, men det skjedde ikke.

Det ble noe bedre etter hvilen. Oddbjørn Skartun kom inn, og han viser stigende form. Snytt for straffespark og i tillegg hadde Skartun et skudd som smalt godt i tverrliggeren. Da var hjemmelaget nære igjen.

– Jeg skulle mer enn gjerne scoret, men i dag ville det seg ikke. Verken for meg eller for laget. Imidlertid føler jeg at formen er stigende for egen del, og jeg håper det nærmer seg en plass i startoppstillingen, fortsetter han.

God nok

Trener Bengt Sæternes var ingen slagen mann etter kampen. Poeng er poeng, også på hjemmebane.

– Vi har spilt dårligere kamper enn dette, men akkurat i dag virket spillerne tunge. I tillegg møter vi et FFK-lag som gikk for ett poeng, og som de fikk med seg. En vanskelig kamp for oss, men når vi er på vårt normale skal vi vippe denne kampen til seier. Sånn er det bare, slår Sæternes fast.

Oddbjørn Skartun var et friskt pust da han kom på banen i andre omgang. Han skapte aller mest av det lille som var.

– Oddbjørn gjorde en fin omgang, og vi vet jo han er en god spiller. Han har hatt litt skader og smårusk, men virker å være på god vei tilbake. Om han starter neste kamp får vi se, men søknaden han leverte er god, men vi har flere gode spillere.

PS! Viljar Vevatne fikk seg en smell i første omgang og måtte forlate banen. Et dypt kutt under øyet ble resultatet, men det er trolig kort tid før han er tilbake.

KAMPFAKTA:

OBOS-ligaen, runde tre

Sandnes Ulf – Fredrikstad 0-0 (0-0)

Sandnes stadion, 1695 tilskuere.

Mål: Ingen

Sandnes Ulf: Saku-Pekka Sahlgren, Vevatne (Olsen Øverås fra 19), Geertsen, Nielsen, Sola, Kristoffersen, Sajic (Dybevik fra 74), Nisja, Miljeteig (Skartun fra 60), Eriksen og Sellin.

Gule kort: Mislav Leko, Jørgen Olsen Øveraas, Patrik Karoliussen, Sanel Kapidzic

Dommer: Steinar Hauge, IL Bjarg