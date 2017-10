Sandnes selger flest nye boliger

Rogalandsavis

Siden midten av august er det registrert salg av 487 nye boliger på Vestlandet. Dette er 33 prosent flere enn i forrige tomånedersperiode, men 22 prosent færre enn samme periode i fjor, ifølge tall fra ECON Nye boliger.

Salget siden august utgjør 12 prosent av boligene som har vært til salgs i perioden. Dette er 3 prosentpoeng høyere enn forrige tomånedersperiode, men 5 prosentpoeng lavere enn samme periode i fjor.

Salgstakten var høyest i Sandnes med 17 prosent. Lavest var den i Hordaland utenom Bergen med 7 prosent. Salgstakten i Stavanger var 15 prosent.

Salgstakten er nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgt for to måneder siden pluss antallet nye boliger lagt ut for salg siden da.

Høyere kvadratmeterpris

På tellingstidspunktet i midten av oktober var det 3343 usolgte boliger på Vestlandet. Ved forrige publisering i midten av august var det 3185 usolgte boliger.

Oppgangen skyldes at 645 nye boliger er lagt ut for salg siden sist, mens 487 er solgt.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle boligene i databasen for Vestlandet er nå 45.200 kroner. Det er 0,7 prosent høyere enn i fjor.

Prisen er høyest i Stavanger med 58.100 kroner. Rogaland utenom Stavanger og Sandnes lå lavest med 36.900 kroner.

Eiendomsmegler 1 og Bonava er eiendomsmegleren og utbyggeren med flest solgte boliger denne perioden.