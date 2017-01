Sandnes og Viking vil bygge på VM-suksessen

Rogalandsavis

– Vi har helt klart en mulighet til å bygge på dette, men ingenting vil skje av seg selv. Det er opp til oss selv å forvalte landslagets suksess, sier Sandnes-trener Dalibor Sedjak til RA.

Sammen med kollega Gunnar Blombäck, på andre siden av bygrensen, har han kunnet se hvordan herrehåndballen har mistet status og interesse de siste ti årene.

Ulike problemer

Problemene til de to klubbene er likevel ikke helt de samme. Viking har en solid ungdomsavdeling og god rekruttering allerede. Sandnes har sin store utfordring her.

– Her mener jeg personlig vi må ta grep for å utnytte situasjonen. Vi må ut i skolene og ut i de små klubbene. Det er nå vi må være på tilbudssiden. Vi må gjøre vår kompetanse tilgjengelig. Nå vil mange få lyst til å spille håndball, sier Sedjak.

Gunnar Blombäck er enig i at ingenting vil skje av seg selv. For Vikings del har de siste årene nesten utelukkende handlet om å få bort gjeld. Sponsormarkedet har vært helt dødt lenge og på tribunene sitter det familie og venner. Det er lenge siden det kokte med fulle tribuner i Storhallen. Det skjer fortsatt, men kun når landslagene kommer.

– Jeg tror vi kan få en ekstra dytt av dette, sier Blombäck.

Flere faktorer

Samtidig peker han på at nedturen til håndballen i Stavanger ikke har handlet om én faktor. Bildet er komplekst.

Skal det vokse igjen må også flere komponenter slå til samtidig. Han er ikke sikker på at det bare er å trykke på noen mirakelknapp nå

– For å bygge håndballen i Stavanger opp til hva den var kreves både spillerutvikling, ressurser, publikumsinteresse, sponsorer og en god klubborganisasjon.

«Blommen» peker på at Viking nå har vært i en situasjon hvor de har bygget fra grunnen.

De har ikke hatt valg.

Sedjak peker på at Oilers har bygget seg opp på stikk motsatt måte i samme tid.

– De har bygget fra toppen med sportslig suksess for A-laget først. Så har det andre kommet etter. Det er svært effektivt ettersom suksess skaper interesse, minner han om – og håper Sandnes nå går opp.

I Stavanger har de lenge hatt lyst på en ny arena.

– Men heller ikke det ville gjort at det gikk av seg selv. Det så vi da vi fikk nøkkelen til den nye hallen i Skövde, peker Blombäck på.

Viking er allerede meget aktive i arbeidet ut mot skoler og klubber. Men han ser også hvordan suksessen til landslaget nå kan benyttes.

– Vi må gripe fatt i at fire av disse spillerne er flasket opp her i Stavanger. Det må vi selge oss på. Hva gjorde disse for å komme så langt? spør Blombäck.

Viking og Sandnes møtes for øvrig onsdag til seriekamp i 1. divisjon.