Salg av sesongkort opp 15 prosent for Viking

Prognosene for salg av sesongkort i Viking ser foreløpig gode ut.

– Vi har solgt rundt 15 prosent flere sesongkort enn på samme tid i fjor, sier han til RA.

Salvesen er likevel forsiktig med å gå ut med konkrete tall. Han ønsker heller ikke å slå noe fast – ettersom han ikke vet om det bare kjøpes på et tidligere tidspunkt enn foregående år.

Håper å toppe 2016

Han håper likevel at dette er en reaksjon på strukturendringene klubben gjorde på salg av sesongkort i høst.

Klubben har gått fra 14 forskjellige kategorier kort til tre. De har også redusert prisene generelt sett.

– Det kan være en reaksjon både på strukturendringene og klubbendringene. At vi er svært offensive i salgsarbeidet av sesongkort kan også spille inn. Vi prøver å kontakte alle som var med i fjor – og alle andre også for den saks skyld, sier Salvesen til RA.

Hvor de ender til slutt vet han ikke. Håpet er uansett å toppe 2016 – som var tidenes dårligste år for sesongkort etter flyttingen til Jåttåvågen i 2004.

– Vårt mål er å selge flere sesongkort enn i fjor. Vi har også et soleklart mål om at kampopplevelsen skal bli bedre for alle. Så har vi et klart mål om at vi skal ha det beste nettverket for sponsorer for bedriftene i regionen. Dette har vi en strategi for å nå. Men det er ikke dermed sagt at det skjer om en måned eller to. Men vi vil vise at vi er offensive, sier Salvesen.

Perioden som nå kommer er den viktigste salgsperioden for de mørkeblå. Nå skal også enkelte av spillerne inn i salgsarbeidet i klubben. Blant annet har André Danielsen og Iven Austbø stilt seg til disposisjon for markedsavdelingen.

Salvesen forteller at de nok også vil få bidra med telefonsalg av sesongkort framover. Dette har blant annet kaptein Danielsen gjort med suksess tidligere. De to skal også ut i møter med samarbeidsparterene i klubben i tiden framover.

