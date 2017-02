Sabi Sushi satser på Østlandet

Rogalandsavis

Sabi Sushi fylte fem år i april i fjor. Samme måned skrev RA at den lokale sushikjeden planla ekspansjon utenfor fylkesgrensene. Håpet var å åpne filialer i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Nå melder Dagens Næringsliv at Sabi har fått Jonathan Romano inn på eiersiden. Romano driver Jonathan Sushi i Oslo, og vil ha ansvaret for Sabis ekspansjon på Østlandet.

Ifølge avisen fører dette i første rekke til åpningen av 12-setersrestauranten Omakase by Alex Cabiao i Vikaterrassen i Oslo i april. Alex Cabiao forlater Alex Sushi for å bli med på Sabi/Romano-teamet. Denne luksusrestauranten får følge av den mer uformelle Izakaya by Sabi Sushi vegg i vegg. I løpet av året vil også tre av restaurantene til Jonathan Sushi i Oslo-området gjenoppstå som Sabi Sushi.

– Jonathan har gjort en veldig god jobb i mange år, han har gjort dette alene, nå var tiden riktig for å gå sammen og lage en skikkelig nasjonal kjede, sier Njål Gaute Solland, en av seks eiere i Sabi, til DN.

Solland sier videre at Oslo alltid har vært et marked Sabi har fryktet.

– Det er ikke vanskelig å få tak i sushi i Oslo, og da tenkte vi at når vi skal inn i Oslo, må vi ha en aktør å samarbeide med. I fjor falt alle kort på plass. Jonathan var klar til å ekspandere, og det var vi også, sier han.

Sabi jobber også videre med ekspansjon i Trondheim, Bergen og Tromsø gjennom et franchisesystem.

