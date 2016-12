Rogalandsavis

Hjemmelaget så overhodet ikke påskrudde ut fra start i den utsolgte romjulskampen i DNB Arena. Det tok et kvarter før serielederen løsnet sitt første skudd for kvelden. Sparta hadde samtidig masse skudd, et mål og flere gode sjanser. Faktisk var det så ille at ledelsen gjerne kunne vært på både to og tre mål.

– Det så ut som vi fortsatte juleferien. Sparta dominerte totalt i den første perioden, erkjenner Solberg overfor RA.

Mageplask

Laget hevet seg riktignok i andre periode. Laget hentet opp Sparta-ledelse to ganger, men likevel endte det i magaplask og årets andre hjemmetap.

– Vi skapte egentlig en masse sjanser utover i kampen. Problemet var bare at veldig mange av dem omtrent var inne i målgården til Sparta. Vi kom for nære keeper, sier Solberg.

Akkurat det bidro til at Sparta-keeper Samuel Ward framsto steingod – selv om han også hadde noen redninger av høy klasse.

Det er ikke første gang Oilers har slitt i kamper innledningsvis denne sesongen. Som oftest har de kommet tilbake å snudd det. Slik ble det ikke onsdag i DNB Arena.

Markus Søberg utlignet til 2–2 og det luktet av et likt scenario. Så fikk Sparta vinnermålet ved Markus Gerbrandt på direkten.

På det tidspunktet var det tid igjen for Oilers. Så pådro Tommy Kristiansen seg fem minutter og video for en boarding.

– Det ble oppoverbakke for oss med den utvisningen, erkjenner trener Pål Gulbrandsen.

Etter å ha sett utvisningen på video etter kampen bestemte dommerne seg for å omgjøre det. Dermed blir det ikke karantene på Kristiansen.

Kom for nære keeper

Oilers fikk riktignok en mulighet da Sparta også dro på seg en utvisning. Men den forløsende scoringen kom aldri etter at Ruben Smith var tatt ut for å skape overtall for Oilers.

Gulbrandsen erkjenner også at Oilers ikke lignet seg selv etter julepause. I alle fall ikke de første 20 minuttene.

– Det var romjulshockey uten taklinger. Folk gikk ikke på skøyter. Det er sjeldent vi gjør en så svak periode og bare skyter tre ganger, slår han fast.

Samtidig mener Gulbrandsen at de siste 40 minuttene ikke var så ille. Han peker også på at noe av problemet var at de kom for nære Sparta-keeper Ward i avslutningene.

– Samtidig så skal vi også huske på at Sparta er et bra lag. De har et voksent mannskap selv om de er ustabile, sier Gulbrandsen.

Vil ha hevn fredag

Oilers får muligheten til å revansjere tapet i Sparta Amfi allerede på fredag. Terminlisten er lagt opp slik at det er duket for bortekamp mot sarpingene på direkten.

Til tross for at Sparta vant onsdag mener Henrik Solberg at Oilers bør slå dette laget.

– Sparta er kanskje mer solide enn tidligere i år, men dette laget bør vi slå om vi er på normalt nivå. Det er synd vi ikke var der i dag. Heldigvis er det ny kamp om to dager. Da skal vi ha revansje, sier Solberg.

Kampfakta:

Ishockey, Get-ligaen

Oilers-Sparta 2–3 (0-1, 1-0, 1-2)

DNB Arena, 4250 tilskuere

Mål: 1. periode: 0–1 (04–14) Markus Gerbrandt (Ôhrn, Nermark).

2. periode: 1–1 (20.44) Spencer Humphries (Van Guilder, Kunes).

3. periode: 1–2 (44.22) Daniel Ôhrn (Gerbrandt, Ekelund), 2–2 (53.21) Markus Søberg (Salsten, Sveum), 2–3 (54.19) Markus Gerbrandt (Nermark, Ôhrn)

Skudd: 30–28

Utvisninger: Oilers 2x5 min., 1x10 min. og 1x20 min. Sparta 6x2 min.