Ruben Smith legger opp

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

– Klart det kjennes tungt, men dette har vært en prosess. Nå er valget tatt. Det er slik det måtte bli. Jeg føler kroppen har to måneder igjen med hockey. Så er det stopp med hensikt at den skal fungere i et normalt liv utenfor isen, sier Smith til RA.

Han fikk i sommer beskjed om at det krever en operasjon hvor bekkenet deles opp om han skal bli helt frisk. Samtidig måtte han kutte hockey i etterkant.

LES OGSÅ: Hyllet Kong Henrik

– For mange dårlige dager

I desember snakket han ut om dette til RA og erkjente at han ikke kunne garantere at han spilte videre neste sesong. Nå gir han seg i håp om å slippe et større inngrep.

LES OGSÅ: Må legge opp om han opererer

– Jeg håper å slippe det når jeg kutter belastningen jeg utsetter meg som toppidrettsutøver. Men jeg må nok trene og vedlikeholde kroppen resten av livet om jeg skal unngå det. Jeg håper hoften ikke skal plage meg i fortsettelsen, sier han.

Valget om å gi seg kommer som en konsekvens av smerter og egne ambisjoner. Det koster å stå i mål for Norges beste hockeylag. Smith følte at det ble for mange dårlige dager til at han klarte å opprettholde ønsket nivå. Utviklingen hadde stoppet opp.

– Jeg vet jeg er god nok når jeg er i form og på. Men det var for mange dager hvor jeg ikke var god. Det fungerte dårlig både for meg og for Oilers. Det koster å forsvare en plass på dette laget. Ambisjonen min er å stå i mål når det skal avgjøres. Den synker når du ikke er hundre prosent.

LES OGSÅ: Oilers tok et stort steg mot nytt gull

Håper NAV ikke blir hans første arbeidsgiver

Smith har kjent på dette over tid. Nylig tok han beslutningen og informerte ledelse, trenerteam og spillere. Fortsettelsen på livet er mer usikker. Smith har en bachelor i økonomi og administrasjon å falle tilbake på.

– Nå har jeg heldigvis litt tid på meg. Først skal jeg avslutte sesongen bra. Det er jeg motivert for – enten det blir i mål eller med å bakke opp de andre. Så må jeg ha en jobb, sier han - og fortsetter:

– Jeg har skjønt at det ikke er det enkleste markedet, men overlever jeg dette overlever jeg det meste jobbmessig.

Han håper at NAV ikke skal bli hans første arbeidsgiver.

– Jeg har et håp om å kanskje finne noen gjennom sponsornettverket til Oilers, sier Smith.

LES OGSÅ: Martinsen lettet over scoring i debuten

Ikke bekymret for sluttspillet

Det eneste som nå er sikkert er at Oilers må ta noen valg om keepersituasjonen etter sesongen.

– For dette får ikke noe å si for denne sesongen. Ruben er med videre. Det er en forståelig beslutning. Han har et langt liv videre og helse å ta hensyn til, sier sportsdirektør Pål Higson som ikke er bekymret for keepersituasjonen under sluttspillet

Hva klubben gjør på keeperplass vet han fortsatt ikke. Det er mulig de benytter seg av en av de unge keeperne som er i systemet. Da blir Henrik Holm et klart førstevalg. Men det kan også være de vil forsterke og fortsette med suksessoppskriften med to jevngode keepere.

– Vi har ikke tatt stilling til det, men dette er en viktig diskusjon og en diskusjon vi nå må ta, sier Higson.

LES OGSÅ: Slik fikk Oilers tak i Nystrom