Røste Fossen må opereres

Jernmannen fra Kongsberg rakk kun fire kamper etter at han var tilbake fra en alvorlig lyskeskade før uhellet var ute igjen.

Hamstringen røk og det må nå gjøres inngrep i låret.

– Det har vært litt fram og tilbake. Jeg måtte ta nye bilder. Så fikk jeg en telefon fredag morgen om at de ønsker å operere. Bildene skal dobbeltsjekkes før inngrepet, men i utgangspunktet opererer de neste uke, sier han til RA.

Lang vei tilbake

I starten trodde man at hovedsenen i låret var revet av. Slik ser det ikke ut nå.

Opptreningen blir likevel hard og omtrent like lang. Målet er å komme tilbake neste år.

– På en måte tror jeg det er greit at det var meg dette skjedde. Jeg var mentalt innstilt under rehabiliteringen min etter lyskeskaden på at dette kunne gå galt. Nå ser det ut for at jeg vil bli hundre prosent igjen, slår han fast.

Det sier han likevel med et lite forbehold.

– Om det viser seg at hovedsenen i låret er av, kan det være at jeg må klare meg på 70 prosent, men det ser ikke slik ut.

Han er uansett innstilt på å komme tilbake. Han skal ikke gi seg med en slik sesong.

– Jeg tar det for hva det er og graver meg ikke ned. Nå skal jeg jobbe som en ulv for å komme tilbake igjen.

Uunngåelig skade

Kjedelig er det uansett.

– Det er dritkjipt å bare trene. Det er jo hockey som er gøy. Nå øynet jeg sjansen for både seriegull og å kunne bidra i sluttspillet. Det er noe jeg elsker.

Så smalt det igjen etter bare fire kamper.

– Det hadde vært lettere å forstå om lysken røk igjen. Dette var en helt annen skade. Samtidig er jeg nok veldig utsatt. Siden jeg startet med vekter og rett mat, og så responsen, har jeg skjønt at jeg har andre muskelfibre enn folk flest, sier han – og fortsetter:

– Fibrene er mer eksplosive og mer ømfintlige for enorme treningsmengder. Og hockey er ekstremt. Jeg har også sett bildene av da hamstringen røk og den skaden var nok isolert sett uunngåelig, sier Røste Fossen.

