Rolig påske i fjellet

Rogalandsavis

Røde Kors melder at de har hatt 32 leteaksjoner i samarbeid med hovedredningssentralene. I tillegg har de hatt 144 oppdrag for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), fire skredsøk for HRS og fem andre oppdrag. Tallene ligger noe under nivåene fra i fjor.

Røde Kors bemanner 156 vaktstasjoner over hele landet og har mer enn 1.000 hjelpekorpsene utplassert i påsken.

Som i fjor

Norsk Folkehjelp melder at tallene så langt ligger omtrent på samme nivå som i påsken i fjor. Til og med påskeaften er det registrert 41 oppdrag. Dette er på samme nivå som fjoråret, da det ble registrert 58 aksjoner i løpet av hele påsken.

– Vi kan bare konkludere med at de som har vært på fjellet i påsken har vært flinke til å ta hensyn til lokale forhold, og det er flott å se, sier Live Kummen, leder for Norsk Folkehjelp Sanitet.

Mest å gjøre har det vært for Norsk Folkehjelps lokallag i Hedmark, Troms og Rogaland.

– Det har vært en jevn strøm av oppdrag hele påsken, men heldigvis har det vært få alvorlige hendelser. Den type skader vi har hatt mest av i påsken, er skiløpere som har skadet seg i foten eller kne og ikke har greid å komme seg hjem igjen på egen hånd, sier Live Kummen.

Moderat eller liten skredfare

Snøskredfaren 1. påskedag er moderat eller liten. I de aller fleste varslingsregionene ligger skredfaren fortsatt på 2 (moderat), og det er lokalt ustabile forhold i fjellet. Unntaket er Hallingdal og Vest-Telemark hvor skredfaren er 1 (liten). Skalaen går fra 1 til 5.

– Så langt har det stort sett gått bra i påsken, men vi har registrert at det har gått enkelte skred. De har løsnet enten av seg selv eller av skiløpere, sier Tommy Skårholen, vaktleder ved Snøskredvarslingen i NVE.