Richard Bjerga tar over som trener i Hinna

Det bekrefter daglig leder, Hans Arne Haga, overfor RA.

– Richard har lang erfaring fra lokalfotballen, lang erfaring fra arbeid i kretsen og vi ser på han som en klubbmann når vi skal utvikle A-laget vårt videre. Det er en bra match mellom typen og treneren Richard er, og hvor vi har tenkt oss som klubb, sier Haga til RA.

Takket nei til jobben tidligere

Bjerga har barn i klubben, og har trent aldersbestemte lag i klubben. Tidligere har han trent blant annet Brodd og Forus og Gausel (FGI), og gleder seg nå til nye utfordringer med Hinna.

– I de klubbene jeg har trent før har det vært viktig å bygge stein på stein, og det blir viktig også her i Hinna. Jeg har ikke truffet spillerne ennå, men kjenner mange av dem fra før og mener at vi har en god gjeng som gjør at vi kan vise igjen i den nye sesongen. Vi har ikke snakket så mye om ambisjonene, men for meg er det viktig at vi er konkurransedyktige uten at vi nødvendigvis trenger å rykke opp, sier Bjerga til RA.

Den nye Hinna-treneren har faktisk takket nei til jobben som A-lagstrener før, og har ikke sett på seg selv som et klart førstevalg.

– De jeg har jobbet med i klubben vet hva jeg står for, og at jeg ikke er redd for å si ifra om hva jeg mener. Vi har en god ungdomsgenerasjon her som vi må ta vare på, og de jeg har trent blir nå 16 år. Derfor tror jeg det kan være lurt å få inn eksterne impulser for å utvikle de yngre spillerne, samtidig som vi på A-laget kan virke som et supplement og en inspirasjon for videre utvikling, sier Bjerga.

Vil utvikle spillere over tid

Selv om den tidligere Hundvåg-spilleren bare har fått en ettårskontrakt til å begynne med, sier daglig leder Haga at han håper ansettelsen av Bjerga kan være starten på et lengre samarbeid.

– Richard har god oversikt over de unge spillerne i klubben, og for oss som klubb håper vi han kan være med å forme dem over flere år. Det var også litt av tanken bak valget, men i Hinna tar vi ett år om gangen og derfor ønsket vi å tilby ham en ettårskontrakt, sier Haga.

Bjerga sier at det å kunne tilby gode utviklingsmuligheter for de yngre spillerne, samtidig som en kan gi et godt tilbud til de mer etablerte på A-laget, blir en viktig balansegang å finne.

– Treningshverdagen er det viktigste for Hinna i den situasjonen vi er i nå, da vi må sørge for å kunne tilby en en best mulig arena for å utvikle alle spillerne vi har. Vi har gode muligheter til å få til noe bra, og har en plan på sikt over hva vi ønsker å oppnå. Samtidig er det kanskje ikke så lurt å rykke opp for mange av våre yngre talenter til A-laget, men heller benytte dem som et supplement både til A-lagsstallen og i treningshverdagen, sier Bjerga.

I dialog med nye spillere

Han innrømmer at klubben allerede har kommet litt bakpå hva gjelder spillerrekruttering og planlegging, og at arbeidet med det starter med en gang.

– Det er alltid et spørsmål om du skal hente inn spillere utenfra, eller om du skal hente opp spillere fra aldersbestemte lag. Vi jobber med å hente inn et par-tre forsterkninger, og er i dialog med spillere som har en relasjon til Hinna. Sentrale spillere både defensivt og offensivt er aldri feil å få inn på vårt nivå, og spesielt på de plassene der vi ikke har den største konkurransen per i dag, men vi er ikke i havn med noe, forteller Bjerga.

Det er nemlig ikke bare de yngre spillerne i klubben som skal utfordre spillerne på A-laget, og sørge for at klubben utvikler seg. Her har også spillerne på A-laget et viktig ansvar, og både Haga og Bjerga mener at dagens spillere kjenner til nivået de skal spille på og forventningene klubben har til dem.

– For Hinna er det også utrolig viktig at den etablerte gruppen som er på A-laget i dag blir ivaretatt. Flere av disse spillerne er veldig gode ambassadører og har masse erfaring som skal komme de yngre spillerne til gode, sier Haga

