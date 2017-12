Rekordomsetning på kjøpesentre

Rogalandsavis

Det viser tall fra Kvarud Analyses julehandelsindeks. På grunn av juleferie omfatter kjøpesenterindeksen i uke 51 tall fra 135 kjøpesentre mot 200 i de øvrige fem ukene.

– Mange senterledere er nok fornøyd med årets julehandel. Til tross for økende netthandel, ser vi at det fremdeles er slik at den store majoriteten av handelen før jul skjer i fysiske butikker, sier Bror Stende, direktør for Virke faghandel, i en pressemelding.

– Nordmenn har særlig handlet mye i elektro- og interiørbutikker før jul. De har hatt god vekst gjennom hele måneden, legger han til.

Uke 51 (18.-24. desember) var den travleste handleuken i desember. Denne uken var det en omsetningsøkning på 14,3 prosent fra samme uke i fjor. Det skyldes blant annet at det var seks hele handledager denne uken i år, mot rundt 5,5 handledager i fjor, skriver Virke.

Som vanlig var dagene rett før julaften svært viktige handledager. Ifølge tall fra betalingsformidleren Nets, ble det satt ny norsk rekord i kortbruk 22. desember. Hele 3,9 milliarder kroner ble det betalt for denne dagen.

– Det er særlig julematen som gjør at vi må ut med mye penger de siste dagene før jul, men også mange kjøpte nok inn de siste julegavene i siste liten, sier Stende i pressemeldingen.

Hovedorganisasjonen Virke anslo i forkant at nordmenn ville bruke 56,3 milliarder kroner i desemberhandelen i år, en vekst på én prosent fra fjoråret.