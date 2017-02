Rekordmange vestlendinger oppgir skjulte formuer

Rogalandsavis

Rekordmange vestlendinger kontaktet Skatteetaten i 2016 for å oppgi skjulte formuer og inntekter i utlandet eller i Norge.

Det er en økning på 75 prosent sammenlignet med 2015, som fram til i fjor hadde rekorden med 47 forespørsler.

– Vi ser at stadig flere ønsker å gjøre det som er rett og gjøre opp for seg. Tallene for 2016 viser at denne trenden fortsetter. Noe av forklaringen trur vi ligger i et økt mediefokus på skatteparadis, blant annet med Panama papers-saken, sier direktør for Skattekrim i Skatt vest, Torkel Fure, i en pressemelding.

Slepp straff

Frivillig retting er en ordning der skattyteren selv kontakter skattekontoret for å oppgi skjulte formuer og/eller inntekter til skattlegging uten risiko for straff.

Skatt og renter for inntil 10 år tilbake i tid blir da regnet ut og må betales. Forutsetningen for å unngå straff er at Skatteetaten ikke allerede er på sporet av pengene.

– Skatteetaten inngår stadig flere utvekslingsavtaler med andre land og anledningen til å skjule penger blir stadig mindre. Blir du tatt, risikerer du inntil 60 prosent tilleggsskatt, samt å bli meldt til politiet i tillegg. Det er kanskje ikke så rart at stadig flere melder fra frivillig, sier Fure.

515 nordmenn meldte seg

Skatt vest, som dekker Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, behandlet 48 saker i 2016. Samlet vedtak var på 714 millioner i formue og 20 millioner i inntekt.

Også nasjonalt ble 2016 et rekordår. Totalt ba 515 personer i Norge om frivillig retting i fjor, noe som er ein auke på 131 forespørsler samanlignet med 2015.

Skatteetaten har sidan 2007 behandlet 1700 saker, noe som har resultert i et økt skattegrunnlag på 64 milliarder kroner i formue og 2,4 milliarder kroner i inntekt.

På Vestlandet er drøye 200 saker behandlet de siste ti årene, med økte skattbare inntekter på 472 millioner kroner og formuer på over 7,6 milliarder kroner som resultat.