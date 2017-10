Rekordavtale for Sandnes Ulf

Rogalandsavis

Sandnes Ulf har de siste fem årene vært sponset av Hummels, men skifter fra og med neste sesong til italienske Macron.

– Dette er en veldig god avtale som dekker hele klubben, både topp og bredde, på en veldig bra måte. Klubbens nye stadion vare også ett viktig element og Macron skal inn med egen klubbshop i stadion. Vi er glade for å komme på laget til Macron, sier daglig leder Tom Rune Espedal til klubbens egne hjemmesider.

Føyer seg inn i en pen rekke

Macron har hovedsete i Bologna i Nord-Italia, og sponser en rekke større klubber på kontintentet. Sandnes Ulf føyer seg inn i en pen rekke klubber som Lazio, Bologna, Nice, Crystal Palace og Stoke blant annet.

I Norge er det Skandinaviske Sportsimport AS som har distribusjonsansvaret. Macron Norge har i dag kontorer over hele landet.

– Vi er svært glad for dette historiske samarbeidet med Sandnes Ulf. Vi vil samarbeide tett med klubben rundt salg av supporterutstyr, og samtidig bruke nye Sandes Stadion som lokal «hub» for de andre lokale samarbeidsklubbene. Macron Store-konseptet er kommet til Norge for å bli, forteller daglig leder i Macron Norge, Martin Fauskanger.

Fra før har Sandnes Ulf inngått en avtale med Lyse, som innebærer at barn og ungdom skal spille med Lyse-logoen på brystet fra 2018. Den avtalen går over fem år.

