RBK-fan gleder seg til å bli «hatet»

Med Villiam Strøm på plass har Stavanger Oilers fått en ny trønder inn i backkorpset med landslagserfaring. Tre år eldre Henrik Solberg har vært en inspirasjon for Strøm på veien.

– Henrik har vært en av ligaens og landets beste backer i lang tid, så det er klart at jeg som trønder har hatt et lite ekstra øye til han. Vi spilte juniorhockey for veldig lenge siden i Trondheim, så det blir kult å spille med ham igjen, sier Strøm til RA.

Ingen tvil da Oilers tok kontakt

Solberg på sin side gleder seg til å ta i mot nok en trønder.

– Det er alltid kjekt med trøndere på laget, og Villiam er både trønder og en veldig god spiller. Så jeg gleder meg til at han kommer til oss i Oilers, forteller Solberg.

Nykommeren var aldri i tvil da Oilers banket på døren ganske kjapt etter at sesongen i Lørenskog var over.

– Oilers er Norges beste lag, så for meg var det ingen tvil. Alle vil slå Oilers, og alle hater Oilers fordi de er best. Som Rosenborg-fan har jeg en del erfaring med at alle hater de som er best, så jeg ser fram til å spille med Oilers og ikke mot dem, sier Strøm.

Elendig som forward

26-åringen sier at han har snakket en del med Oilers-guttene på landslaget, og da spesielt Dennis Sveum, før Pål Higson tok kontakt.

– Oilers er alltid utrolig vanskelige å spille mot, og jeg kan skrive under på at det å møte de offensive spillerne deres er et helvete. Det er som de sier at hvis du ikke kan slå dem er det bare å spille med dem, sier han.

Strøm beskriver seg selv som en stor fysisk spiller, som kan brukes til det aller meste.

– Jeg liker å være litt i dritten og krige om puckene, men jeg liker også å være med offensivt. Jeg har kanskje ingen kjempeferdigheter, men er en ganske god allrounder som liker å bidra med mål og poeng, sier han.

Grunnen til at han ble back er ifølge han selv mangelen på offensive ferdigheter.

– Å score mål er jo det beste av alt. Det at jeg ble back er vel fordi jeg var elendig da jeg prøvde meg som forward. Men det er kulere å være back og da, siden du får mer spilletid, sier han.

Håper på VM-plass

I disse dager kjemper han med blant andre Dennis Sveum om plass på backen for Norge som lader opp til VM i Paris med treningskamper mot Danmark.

– Jeg vet at Alexander Bonsaksen skal inn, og nå er vi allerede åtte backer her og da er det noen som må ut. Så jeg vet jeg må prestere for å bli tatt med til VM. Når jeg har kommet så langt må jeg bare prøve å klype meg fast, sier han.

En som ikke skal til Paris med landslaget er Henrik Solberg, som har gitt seg på landslaget. Men til Frankrike skal han.

– For oss passer det mye bedre å reise litt lenger sør i Frankrike, da været i Paris ikke alltid er til å stole på, svarer Solberg da RA spør om han ikke kunne tenkt seg å reise til Paris.

