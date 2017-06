Preikestolen får nødhytter for turister

Rogalandsavis

Det er ventet ikke mindre enn 300.000 turister til det karakteristiske fjellplatået på nordsiden av Lysefjorden i Forsand kommune i år. Trolltunga i Hardanger fikk nødhytter i fjor. Ved Kjerag skal det bygges nødhytte i høst, men nå er det altså Preikestolen som får sin første av to hytter, skriver Stavanger Aftenblad.

De vanligste feilene er at folk har for lite varme klær og blir kalde, for lite mat og går tomme for krefter, faller i ulendt terreng eller glemmer at det blir mørkt. Nå blir det lettere å takle beinbrudd, uvær, nedkjøling og utmattelse.

Ved Tjødnane, noen små fjellvann omtrent halvveis til Preikestolen, er polske tømmermenn i arbeid.

– Prosjektet er kommet godt i gang og de skal bli ferdig i løpet av uka. Dette blir sånn vi hadde håpet. En plass hjelpemannskaper kan ta inn turister som trenger å komme i ly for uvær. Et sted å behandle skader. Og en plass å vente på transport ut av området, sier Audun Rake, daglig leder i Stiftelsen Preikestolen.

Nødhytta ved Tjødnane vil vanligvis være låst. Her skal det lagres mat, utstyr og annet som er nødvendig for å ivareta sikkerhet og beredskap.

Hytta skal bare tas i bruk ved behov, for eksempel når en turist skader seg og været er for dårlig til at legehelikopteret kan hente vedkommende raskt ut. Nytten vil trolig være størst på vinterstid, når turister kan bli overrasket av mørket eller uvær.