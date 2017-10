Politikerne i Sandnes har lagt ut rådhuset for salg - på Finn.no

Rogalandsavis

– Dette er en perle. Det er ikke ofte denne type objekter legges ut for salg. Her gjelder det å se potensialet i bygget, sa prosjektleder Laila Haugland i Sandnes tomteselskap da RA skrev at rådhuset snart skulle legges ut for salg.

Sammen med Multum Næringsmegling i Stavanger skal det kommunale selskapet sørge for at rådhuset i Sandnes får nye eiere.

Nå er annonsen for det noe uvanlige salgsobjektet lagt ut på Finn.no.

– Rådhuset som nå skal selges er en eiendom med stort potensial. Reguleringsbestemmelsene tillater en maks utnyttelse på inntil BRA 14.500 kvm med svært vidt bruksformål; kontor, helse/tjenesteyting, bevertning, kultur eller undervisning, heter det i annonsen.

70 millioner pluss opprustning

Bygningen som ble innviet som rådhus i 1961 har fått prisantydning på 70 millioner kroner.

Men den som går med en drøm om å bli rådhuseier, må regne med betydelige påkostninger:

– Selve bygget er i rimelig god stand, men det holder ikke dagens standarder når det gjelder for eksempel ventilasjon. Det må en totalrenovering og delvis nybygg til, uttalte fagansvarlig megler Kristian Kleiberg i Multum før rådhuset ble lagt ut for salg.

