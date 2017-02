Politiet melder om stabile krimtall i bydelene

Rogalandsavis

Det er i sentrum politiet registrerte flest saker i fjor. 2120 anmeldelser ble registrert i 2016.

– Det er ikke unaturlig at det er mest i sentrum. Selv om det ikke bor flest i dette området, så er det mye mennesker i sentrumsområdene, spesielt i forbindelse med helger. Det ser vi også på antall anmeldelser og hvilke typer anmeldelser vi mottar, sier politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen til RA.

Mer familievold

Tallene for sentrum viser blant annet 294 anmeldelser for vold i fjor.

– Vi ser dessverre at det er elleve prosent flere slike saker, men dette er noe vi jobber mye med. Det er ofte i forbindelse med helger det skjer, men ikke bare da.

Før het det legemsbeskadigelse, mens det nå er kroppskrenkelse.

– Det vi nok også registrerer er at alvorlighetsgraden på slike saker har gått noe opp, fortsetter han.

Vold finner man ikke bare i byen, men også i nære relasjoner – som vil si innen husets fire vegger. Her viser politiet til en økning på hele 20 prosent. Økningen kan skyldes avdekking av mørketall.

– Det er noe vi jobber mye med, ikke minst det å forsøke å forebygge familievold. Vi forsøker å komme tidlig inn i slike saker før det skjer alvorligere hendelser, forklarer Tveit Jørgensen.

Befolkningsgrunnlaget

I Stavanger bor det i overkant av 132.000 innbyggere, fordelt på en rekke bydeler.

– Det gjenspeiler seg også i våre tall. Noen har flere, mens andre bydeler har færre innbyggere. Dermed er også tallene varierende fra bydel til bydel, sier Tveit Jørgensen.

Det er sentrum som har flest anmeldelser, med 2120 for 2016. Dette er anmeldelser som gjelder narkotika, sedelighet, skadeverk, trafikk, vinning, vold og økonomi. Den største bydelen, Eiganes/Våland, hadde registrert 1786 saker, hvor 763 av dem var såkalte vinningsforbrytelser.

– Utenom vinning ser vi også at den bydelen har en del narkotikasaker.

For bydelen er det registrert 305 saker som omhandler narkotika. På Våland/Eiganes bor det i underkant av 24.000 innbyggere.

Hundvåg og Tasta

For hele fjoråret ble det anmeldt 9762 saker innen det som går under driftsenhet Stavanger. Der finner man også kommunene Randaberg og Sola. De to bydelene i Stavanger hvor det bor færrest mennesker, er Hundvåg og Tasta.

– Også her er det snakk om flest vinningssaker, men også det som går på både narkotika, sedelighet og vold.

Hundvåg hadde registrert 389 anmeldte saker, mens det for bydel Tasta er registrert 535 anmeldte saker.

Når det gjelder andre steder driftsenhet Stavanger har i sine rekker, nemlig Sola, Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy – så er videre tallene at det for Sola er anmeldt over 1200 saker, mens det for Randaberg er registrert 261 anmeldte forhold. Naturlig nok kommer Kvitsøy med sine vel 530 innbyggere godt ut. Det er anmeldt 88 saker på øya.