Politiåret: Antall anmeldelser ned – boligtyveri og sedelighet opp

Rogalandsavis

Ifølge Sør-Vest politidistrikt har antall anmeldelser sunket jevnt de siste årene. Totalt gikk antall anmeldte saker i 2016 ned med 1254 i Sør-Vest politidistrikt sammenlignet med året før. Nedgangen i det totale antallet anmeldelser skyldes først og fremst nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd. Størst endring finner vi mellom 2014 og 2015, men nedgangen fortsatte i 2016, melder politiet i en pressemelding.

Vinning står for 34,3 prosent av anmeldelsene

Selv om det er en nedgang i anmeldte vinningslovbrudd, utgjør kriminalitetstypen «Vinning» 34,3 prosent av anmeldelsene i politidistriktet, og er således den kriminalitetstypen med flest anmeldelser. Denne kriminalitetstypen har sunket jevnt de siste årene. Noe av forklaringen ligger i at kategorien «Simple bedrageri» ble overført fra kriminalitetstypen «Vinning» til «Økonomi» i forbindelse med ny straffelov 1. oktober 2015. Men dette forklarer ikke hele nedgangen i antallet anmeldelser innen vinning, for selv uten bedragerisakene vil anmeldelsene gå ned. I fjor ble det registrert 10.536 vinningssaker, en nedgang på 14,93 prosent i forhold til året før.

Grovt tyveri fra bolig opp

Mens grove tyveri i bolig går ned på landsbasis de siste fem årene, har det i Sør-Vest politidistrikt økt. Trenden har vart siden 2012.

Grove tyveri fra bolig går opp fra 548 i 2015 til 729 i 2016.

– Vi har hatt en del omreisende vinningskriminelle, og dette er nok én av årsakene til økningen, sier politimester Hans Vik.

Sedelighet økte 27 prosent

Kriminalitetstypen sedelighet utgjorde 1,9 prosent av alle anmeldelser i Sør-Vest politidistrikt. Det ble registrert 123 flere anmeldelser i 2016, sammenlignet med året før. Dette utgjør en økning på 27 prosent.

– At det er en økning i anmeldte seksuallovbrudd, og særlig overgrep mot barn, kan skyldes at temaet har fått mer oppmerksomhet gjennom målrettede kampanjer og mediene de siste årene. Vi vet at det finnes mørketall og økningen i anmeldte forhold kan tyde på at flere våger å melde fra. Likevel, vi kan ikke se bort fra at det også er en reell økning. Denne type kriminalitet er et viktig prioriteringsområde for politiet, sier politimester Hans Vik.

Ifølge politiet kan noe av økningen skyldes at gjerningspersoner når mange gjennom internett, noe som gir seg utslag i flere fornærmede i hver sak.

Dobbelt så mange døde i trafikken

I 2016 omkom 18 personer i trafikken i Sør-Vest politidistrikt. Dette er dobbelt så mange som året før, og det høyeste tallet i landet.

– Én som mister livet i trafikken er én for mye. Vi arbeider for å unngå trafikkskadde og -drepte. Dette er vanskelig, og politiet kan ikke gjøre jobben alene. Her må trafikantene spille på lag med oss, sier politimesteren.