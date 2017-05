«OSL-imperialismen»

Rogalandsavis

Store deler av Stavanger sentrum er tapetsert med reklameplakater som stiller spørsmål som «hypp på en enklere flyreise??» – og at «nå har det blitt sykt digg å reise via Oslo». Ved siden av at Avinor har brukt penger på et reklamebyrå som har språket i «Skam» som ideal, understreker kampanjen sentraliseringen i samferdselspolitikken. Utbyggingen av et overfylt Gardermoen som landets viktigste flyplass har vært fornuftig, men er det like klokt å bygge OSL som nav for skandinavisk utenrikstrafikk i konkurranse med Kastrup i København?

For rogalendinger som skal ut av landet på ferie eller i forretninger, har Gardermoen vært en omvei ut i verden. Årene med krav om å sjekke ut bagasjen i Oslo før hjemreise til Stavanger, har vært grunn til å velge Kastrup, Schiphol eller Heathrow som mellomstasjon. Nå er regelen fjernet, men Oslo er fremdeles feil retning når reisen går sørover eller vestover. Med sine 300 direkteruter – 133 av dem interkontinentale – er Schiphol ved Amsterdam et mye viktigere trafikknutepunkt for rogalendinger enn Gardermoen ved Oslo med sine 109 utenlandske destinasjoner.

Topografi og geografi har sendt mye av norsk samferdsel opp i luften. Det har vært en arbeidsdeling der lufthavnene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har vært overskuddsforetak som subsidierer de mindre flyplassene. Ved siden av det samferdselsmessige Robin Hood-prinsippet er nettopp direkteruter til utlandet noe av det vesentligste for utviklingen av næringsliv og jobber. At Næringsforeningen har gitt lokal- og fylkespolitikere et spark bak for å få dem til å stå opp for rutetilbudet, er betimelig. Oljeprisfallet har rammet viktige direkteruter til Frankfurt og Paris, samtidig som bergensere og hordalendinger har jobbet entusiastisk for nye ruter til Flesland. Luftfart er samferdsel og samferdsel er næringspolitikk – noe politikerne bør få med seg.