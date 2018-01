Rogalandsavis

– Jeg tror de aller fleste ser lysere på 2018, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H), til RA.

Hun holdt mandag sin årlige nyttårstale på Ledaal, og der skinte det tydelig gjennom at hun er optimist på vegne av arbeidsmarkedet i Stavanger det kommende året.

– Vi ser nå endelig tegn til forsiktig optimisme i arbeidsmarkedet, sa Christine Sagen Helgø.



Flere folk i arbeid

Ordføreren sier til RA at hun mener situasjonen for 2018 «åpenbart ser mye lysere ut enn de foregående årene». I talen sin trakk hun fram flere momenter hvor hun begrunnet dette synspunktet.

– Arbeidsledigheten har gått ned til 3,6 prosent. Flere folk er i arbeid. Sysselsettingen har økt med 7000 fra første til tredje kvartal i fjor. Det er også gledelig for Stavanger som energihovedstad at aktiviteten i oljebransjen ser ut til å peke oppover, sa hun.

Ordføreren tror at en arbeidsledighet på litt over tre prosent kommer til å være situasjonen også ut 2018, uttaler hun til RA.

– Men nye arbeidsplasser kommer ikke gratis. Vi må fortsette å jobbe for å få de rette bedriftene til å etablere seg her og få de rette arrangementene hit, sier Sagen Helgø til avisen, noe hun også påpekte i talen.



Like muligheter

Der nevnte hun blant annet det nye prosjektet «Invest in Stavanger» som et av initiativene som skal få flere bedrifter til å etablere seg Stavangerregionen.

– Jeg er opptatt av at alle skal ha arbeid. Å ha en jobb er utrolig viktig for å være en deltaker i samfunnet. I tillegg til utdannelse og skole, er dette viktige områder for å hindre utenforskap og sørge for at alle får like muligheter, sier hun.



Har vært gjennom det verste

Også Sandnes-ordfører Stanley Wirak så lyst på det kommende året i nyttårstalen sin i Sandnes kulturhus i på mandag, selv om han startet det hele med tung skyts:

– 2017 har vært et vanskelig år for mange. Vi merker fremdeles virkningene etter nedturen i oljevirksomheten som startet i 2014, sa han, og viste til at kommunen har en bruttoledighet på 4,9 prosent, som er blant de høyeste i Rogaland.

– For de av våre innbyggere som har mistet jobben eller for de mange unge som ikke har kommet seg inn i arbeidslivet, er det krevende og vanskelige tider, talte han, og understreket:

– Men heldigvis ser det ut til at vi har vært gjennom det verste.

– Året det snudde

Han viste blant annet til at for ett år siden var det 600 flere ledige i kommunen. I dag er det dessuten 50 prosent flere ledige stillinger sammenlignet med desember 2016.

– Jeg tror vi kan se lysere tider i møte. Jeg tror at vi kan si at året 2017 var det året det snudde, sa Wirak.