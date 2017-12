Rogalandsavis

Bjarne Berntsen får med seg Bjarte Lunde Aarsheim, Morten Jensen og keepertrener Kurt Hegre i trenerteamet.

I dag klokken 09.00 ble kvartetten presentert på en pressekonferanse på Viking stadion. Oppgaven er å gjøre oppholdet i Obos-ligaen kortest mulig.

Berntsen har signert en kontrakt som løper ut 2019-sesongen.

– Knallhard jobbing

– Vi skal opp til Eliteserien på første forsøk. Selv om klubben har økonomiske utfordringer, har vi et utgangspunkt som få andre i Obos-ligaen. Det kommer ikke til å gå av seg selv, men krever knallhard jobbing. Jeg gleder meg til å lede det arbeidet, og har fått med meg folk som jeg stoler på kan bidra til dette, sier Berntsen.

Den 60 år gamle Figgjo-mannen med 259 Viking-kamper er tydelig på at klubben må lete nedover i systemet etter spillere som kan ta steget.

– Vi har diskutert ansvarsfordeling, og skal bruke god tid på å finne de rette spillerne når vi leter etter forsterkninger. Vi er fullstendig klar over de økonomiske realitetene. Vi må se nedover og se om vi finner noen som kan ta steget. Så er det viktigste å få de vi har i klubben best mulig både individuelt og som lag, sier Berntsen.

Bjarne Berntsen har allerede hatt flere sentrale roller i norsk fotball. Han har inntil nå vært visepresident i Norges Fotballforbund og styreleder i Norsk Toppfotball. De rollene gir han nå avkall på.

– Dette er en stor utfordring. Jeg har et brennende ønske om å få til noe og jobbe i dette teamet, sier Berntsen.

Vil lære av Bjarne

Trenerteamet som skal bidra til opprykk på direkten er altså Bjarte Lunde Aarsheim, Morten Jensen og keepertrener Kurt Hegre.

– Vi skal opp, men det vil ikke komme av seg selv. Vi må jobbe hardere enn konkurrentene våre. Hver eneste dag. Det gjelder ikke bare spillerne, men også vi i trenerteamet. Jeg gleder meg til å lære av Bjarne. Vi er enige om det aller meste. Det er et godt utgangspunkt, sier Lunde Aarsheim som hadde Bertnsen som sin første trener i Viking.

Nettverk og lidenskap

For de som bare dingler innom stadion i ny og ne er kanskje Morten Jensen et ubeskrevet blad. Tananger-mannen ledet Vidar til en imponerende 4. plass i Postnord-ligaen i sitt første år på Lassa. Han representerer en moderne lederstil, noe han har med seg fra seks år i USA. Jensen har en enorm oversikt og et stort nettverk i lokalfotballen etter spiller- og trenerkarriere i Viking, Vidar, SIF, Brodd og Havørn, heter det i presseskrivet.

– Jeg er ydmyk overfor oppgaven, og gleder meg til å lære av Bjarne og Bjarte. Samtidig er jeg ikke med som en læregutt. Jeg skal sette preg på klubben med mine ideer og tanker. Vi har snakket mye sammen vi tre, og har en plan vi har tro på. Likevel er det viktig å utfordre hverandre hele tiden. Viking hører hjemme i Eliteserien. Sportslig skal vi skal ikke bygge stein på stein. Vi skal vinne fotballkamper, sier Jensen som ikke var vanskelig å overtale da forespørselen kom.

– Det var lett å si ja. Det er umulig å si nei for en lokal trenerspire når Viking kommer, sier Jensen som beskriver seg som en trener med mye lidenskap.

– Jeg har mye lidenskap, er veldig fotballengasjert og interessert. Så er jeg god med mennesker, det er de som skal inn på banen å prestere søndag klokken 18.00. Så håper jeg å bidra til å gjøre dem 10-15 prosent bedre.

– Levere fra første sekund

Daglig leder i Viking, Eirik W. Henningsen er naturligvis storfornøyd med teamet.

– Kombinasjonen av rutine og pågangsmot, kunnskaper og kjærlighet til klubben blir utrolig viktig for oss framover. Dette teamet har alt av dette. I bøtter og spann. De kan gå rett inn i oppgaven – og levere fra første sekund. Nå er det bare å sette i gang å jobbe, sier Eirik W. Henningsen.

