Ole-André Lerang signerte treårskontrakt med Sandnes

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Etter at Viking rykket ned til 2. divisjon har det ligget litt i kortene at keeper Ole-André Lerang kom til å signere for Sandnes, som rykket opp på det øverste nivået i Norge for første gang i klubbens historie.

– Jeg har aldri hatt noen spesielt stor interesse av å reise rundt i Norge for å spille for andre lag, men har fortsatt ambisjoner om å spille på det høyeste nivået jeg kan. Når Sandnes nå rykket opp var det naturlig valg for meg, selv om det selvsagt er tøft å forlate Viking, sier Lerang til RA.

LES OGSÅ: Kontrastenes nedrykk for «Blommen»

– En tøff avgjørelse

Lerang har nemlig stått i mål for Stavanger håndball og da senere Viking håndball omtrent hele karrieren, og medgir at det er litt rart å skifte klubb.

– Det er veldig spesielt. Jeg har vært i Viking og Stavanger håndball siden jeg var 16-17 år, og synes det var en tøff avgjørelse å ta. Men jeg måtte tenke på de sportslige utfordringene, og Sandnes har et veldig godt potensiale. Jeg er overbevist om at jeg gjør det rette valget, selv om det er å gå til konkurrenten, sier Lerang som håper å unngå buuing hvis lagene møtes i cupen.

Han spår en tøff sesong for sitt nye lag, som mangler en god del eliteserieerfaring. Det håper Lerang at han kan hjelpe til med.

– Jeg har spilt syv sesonger i eliteserien fra før, og det her blir min åttende. Det gjør at jeg vet hva det går i, hva som kreves og hva som må til for å spille i den øverste divisjonen. Det er en rolle jeg er komfortabel med, og jeg vil gjøre mitt beste for at Sandnes skal overleve, sier han.

LES OGSÅ: Lerang klar til å kjempe for tilværelsen

Vil etablere klubben i Grundigligaen

Keeperen tror nemlig det blir en kamp for å overleve.

– Den troppen vi har i dag har ikke noe som helst eliteserierfaring, men de har hatt en kanonsesong. Det virker på meg som det er en veldig tett spillergruppe, og det er viktig for meg. Vi kommer nok som lag til å merke nivåforskjellen og det er ikke gjort over en sesong å etablere seg i eliteserien, sier Lerang som ønsker å være en del av den prosessen.

Sandnes-trener Dalibor Sedjak er ikke unaturlig godt fornøyd med sin nye signering.

– Ole-André var en av de beste keeperne i 1.divisjon denne sesongen, og spesielt etter jul. Han holdt Viking nærmest alene inne i kampen om å overleve, og har den erfaringen vi er på utkikk etter. I tillegg bor han her i nærområdet, så det blir en god forsterkning for oss, sier han.

LES OGSÅ: Et opprykk som forplikter

Fortsatt på jakt etter forsterkninger

Sedjak og Sandnes har tidligere hentet Eirik Hiim Torjussen fra Viking, og jobben med å forsterke laget fortsetter for fullt.

– Eirik har fremtiden foran seg, og har også erfaring fra eliteserien. Vi er veldig fornøyd med de vi har fått inn til nå, og er fortsatt på jakt etter spillere som kan forsterke laget. Spesielt da på høyre back og høyre kant-posisjonen, forteller Sedjak og fortsetter:

– Det er daglige telefoner og kontakt med spillere og klubber rundt omkring i Norge, men vi vil ikke forhaste oss. Vi har aldri tidligere hatt en tilnærmet fullt lag så tidlig, og nå jakter vi bare de siste 2-3 spillerne. De som kommer inn nå er kremen på toppen av kaken, så vi vil bruke litt lenger tid på å hente dem, sier Sedjak.

LES OGSÅ: Sandnes HK rykket opp til eliteserien