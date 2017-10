Rogalandsavis

Av Hallgeir Langeland, styreleder KÅKÅnomics, og Jan Inge Reilstad, kunstnerisk leder KÅKÅnomics

Hva er økonomi? Det er den samfunnsvitenskapen som studerer folks materielle velvære. Hvordan tjener folk til livets opphold? Hva kjøper folk med pengene de tjener? Hva er det som får økonomien til å vokse på bærekraftig vis? KÅKÅnomics – Norges første, beste og morsomste økonomifestival foregår på åtte scener i Stavanger fra 1.–4. november.

Det var ikke en poet eller filosof som for 5000 år siden første gang brukte skrift, det var en regnskapsfører. Ifølge Yuval Noah Harari i den nydelige boken hans om menneskeslektens historie var det første skriftlige budskapet i historien følgende: «29086 mål bygg 37 måneder Kushim». Den sumeriske regnskapsføreren Kushim er det første navnet nedfelt i verdenshistorien. Skriftens funksjon var og er en metode for å lagre informasjon som ellers ville sprenge vår vesle hjernekapasitet

For 2500 år siden var Oikos ordet for husholdning i den greske bystaten, som er spiren til vår nåværende europeiske sivilisasjon. Her styrte kvinnen. Mannen diskuterte på torget eller var ute og kriget, om han ikke dyrket mat eller var ute og skaffet næring og ressurser på andre måter. Begrepet økonomi kommer av oikos – oikosnomi.

Når det i 2017 foreligger forskning som forteller at kvinner forstår mye mindre av økonomi enn mannen, så er det lett å si: Kulturkjerringer i alle vestlige land, foren dere, konverter heller til økonomikjerringer igjen. Så slipper dere å oppleve det samme som den Norges-kritiske forfatteren og samfunnsdebattanten Sanna Sarromaa, som først da hun nylig ble skilt fant ut at hun ikke skjønte seg på økonomi, og fikk svi.

Økonomi er utvilsomt det viktigste når vi i dag er inne i den største transformasjonen av individ og samfunn verden noen gang har sett, først og fremst gjennom den voldsomme teknologiske revolusjonen vi står midt oppi, hvor private selskap som Facebook og Google allerede opptrer som globale føydalherrer eller hvor robotene innen 15–20 år overtar jobbene våre til enten en lysere og mer aktiv fritid og/eller dyster arbeidsløshet. Men også på grunn av det voksende gapet i klimaregnskapet, politiske jordskjelv som underminerer sosialdemokratiene og velferdsstatene, migrasjon som ikke brukes politisk eller økonomisk smart, samt en gjeldsgrad verden over som signaliserer nye finanskriser både her og der.

Alle disse store utfordringene for individ og samfunn byr vi på forståelse av på fire dager, når vi inviterer til Norges og Nordens første, beste og morsomste økonomifestival. Fra og med de beste økonomene i landet og verden. Gjort på et enkelt og folkelig vis på en bar eller kafé nær deg, altså i Stavanger. Stavangerregionen er en perfekt vert for Norges og Nordens første økonomifestival. Rogaland med Stavangerregionen er Norges rikeste landsdel og nettopp stedet hvor økonomiske og politiske rystelser merkes først og sterkest, som en følsom temperaturmåler for resten av landet og Europa.

Eigil Jansen harselerte tidligere i sommer med mediene, da han etter en dose avislesing fant ut at «pikkar er den nye olja». Trollpikken hadde brukket og landets aviser hadde kappløp om å bruke ordet pikk flest ganger på kortest mulig agurktid. Jansen foreslo en 1000 meter høy pikk på Torget, som tidenes turistattraksjon. Heller ikke økonomifestival er den nye olja, det kan vi love, men det kan være den arenaen hvor folket kan diskutere med ekspertene hva som kan og bør bli den nye olja, og hvordan vi skal fordele verdiskapingen for å sikre gode og stabile samfunn. Foruten alle mulige andre små og store økonomiske utfordringer for folk, fe og samfunn. Derfor får du under KÅKÅnomics svar både på hva en skikkelig orgasme koster og på hva innvandringen koster?

Vi spør på vegne av folket også om slike ting som: Har du personlighet for dårlig økonomi? Tilhører oljefondet nordmenn? Hva skjer når olja ikke lenger bærer velferdsstaten? Blir du lykkelig av penger? Kan borgerlønn redde verden? Var Kristoffer Stensrud Norges svar på Wolf of Wall Street? Transformeres kapitalismen til et økonomisk system som er mer verdig, rettferdig og bærekraftig? Hva bør staten gjøre for barnefamiliene? Hvor lenge har vi penger? Og ja, vi har selvsagt invitert professoren som forutså finanskrisen og som antyder at Norge ligger godt an til en ny finanskrise.

«The Economy, stupid!» skrev Bill Clintons valgkampsjef, James Carville, på en tavle i presidentkampanjens hovedkvarter før presidentvalget i 1992. Han ville sikre at kampanjen fokuserte på det absolutt viktigste: Økonomi. Med «stupid» var det kampanjemedarbeiderne han siktet til – ikke velgerne. De vant! Når vi nå sier det samme: Det er økonomien, tulling! så er det ikke nødvendigvis kvinnene, slik Sanna Sarromaa og forskningen antyder, eller de 2/3-delene av folk flest uten høyere utdanning, vi sikter til med «tulling». Vi sikter mest til de som vokter de nye og gamle medieportalene, til et næringsliv som ikke er nysgjerrig og risikovillig nok samt til de politikerne som ikke følger opp alle de gode forslagene som faktisk finnes for en framtidsretta økonomisk politikk, slik samfunnsøkonom Camilla Bakken Øvald tidligere har sagt det: «Det er ikke mangel på forslag til ny økonomisk politikk, men det mangler en politisk vilje til å anerkjenne og diskutere dem.» Vi vil diskutere! Vi vil bringe økonomi til folket ved å gjøre økonomene tilgjengelig for folket. På en kaféscene nær deg. Med et fantastisk lag av fagfolk og eksperter som pares med de beste formidlerne vi har, både i journalistikken og underholdningsverden. Vær hjertelig velkomne!