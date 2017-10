Oilers tapte drama i Stjernehallen

Rogalandsavis

Før kampen:

Når Oilers møter Stjernen lørdag er det med et lag som er ribbet i forhold til laget de startet sesongen med. Det betyr at flere unggutter får sjansen

Oilers kvittet seg i uken med Tony Romano og Harrison Reed.

Samtidig er Spencer Humphries, Daniel Bøen Rokseth og Josh Soares ute med karantene.

På toppen av det mangler Henrik Medhus, Lassi Kokkala, Dennis Sveum og kaptein Kristian Forsberg med skader og sykdom.

– Vi sliter veldig på denne fronten og det poenget synes jeg faktisk ikke har blitt særlig nevnt oppi det hele, sier trener Pål Gulbrandsen til RA.

Centerkrise

Spesielt på centerplass er det krise. Fire av fem er ute.

– Men vi har folk som kan spille i flere posisjoner. Det løser vi, sier treneren.

Selv om det går på kjøttbeinet løs nå velger han å ta den positive innfallsvinkelen.

– Dette betyr at veldig mange unge vil slippe til. Nå får spillerne fra U20-laget vårt vise at de er framtiden vår. Ikke bare på liksom, men på ordentlig. Jeg forventer at vi går som bare hekkan på skøytene og trommer på mot Stjernen. Og at vi da også forhåpentlig produserer litt framover som en konsekvens.

Pur ungt

Med i troppen tar han spillere som Even Myreng, Markus Vikingstad, Thomas Paulsen, Robin Haglund, Simen Talge og Henrik Ratejczak.

Forutsetningene foran møtet mot Stjerne lørdag kunne med andre ord vært bedre.

Gulbrandsen er likevel optimistisk på at det kan snu med de unge friske spillerne på isen.

En skal heller ikke glemme at dette var stammen i laget som ble Norgesmestere for U20-lag. I så måte kunne Oilers neppe plukket unggutter fra et bedre lag når de først er i en situasjon hvor det må gjøres.

Klubben har også lovet erstattere for Romano og Reed

Oilers stiller følgende rekker, med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Solberg, Mostue - Børresen, Lorentzen, Søberg

2. rekke: Talge, Vikingstad, Henriksen - Strøm, Gedig

3. rekke: Hoff, Løvlie, Salsten - Ratejczak, Myreng Kjellesvik

4. rekke: Berg-Paulsen, Mathisen.