Oilers-talent avbrøt MS-lån

Etter det RA erfarer ble han til en viss grad offer for en klubbledelse som ønsket ham – og en trener som ikke hadde like stor tillit. Med lite istid så han ikke poenget i å bli i Oslo. Da avslutter han heller sesongen for U20.

– Jeg fikk litt den følelsen, ja. Samtidig går jeg på videregående og dette ble upraktisk. Jeg viste ikke helt hva jeg gikk til. erkjenner han.

– Hadde du blitt i MS med mer spilletid?

– Det er mye mulig. Men jeg valgte selv å avbryte lånet, sier han.

Nå er planen å fullføre sesongen for Oilers U20. Tidligere i år har han også fått registrert fem kamper for A-laget til Oilers. I vinter fikk han også mye ros for innsatsen i U20 VM.

Backen er et av flere talenter Oilers må ta en vurdering på veien videre for om ikke lenge. Selv er han klar i talen.

– Jeg har veldig lyst til å komme meg inn i A-stallen til Oilers. Det skal jeg gjøre alt for å klare. Får jeg ikke bli så får vi se på andre valg.

For øvrig var det ikke noe nytt å melde rundt arbeidstillatelsen til Eric Nystrom mandag formiddag fra Oilers-leiren. Den er fortsatt ikke godkjent.