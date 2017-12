Oilers slo bunnlaget greit

Rogalandsavis

Før kampen:

Dennis Sveum er endelig tilbake på isen når Oilers tar i mot Kongsvinger til romjulskamp i DNB Arena torsdag.

Veteranen og visekapteinen fikk regelrett knust albuen og har vært ute av spill siden andre serierunde. Han har også fått OL-drømmen knust på veien.

Samtidig har åpenbart Oilers savnet ham som leder og stemmen hans i garderoben. Ikke minst har de savnet ham i overtallsspillet.

LES OGSÅ: Fikk OL.-drømmen knust på et blunk

Nå er Sveum litt overraskende tilbake etter bare kort tid på is med A-laget.

Oilers har vunnet sine siste to kamper i Get-ligaen. Begge seirene kom før jul og de kom borte. Motstanderne var Manglerud Star og Stjernen.

Sportsdirektør Pål Higson håper klatringen nå starter. Til RA sa han følgende foran kveldens kamp mot Kongsvinger.

LES OGSÅ: Oilers styrer mot minus i 2017

– Vi i en angrepsposisjon. Målet etter jul er å ta mest mulig poeng. Hvor mye vi kan klatre påvirkes av alle andre. Vi må bare bli stabile i 60 minutter. Så får det bli hva det blir på tabellen. Gjør vi vår del så vil det bli bevegelse, sier Higson.

LES OGSÅ: Higson spent på ny overgangsfrist

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Gedig, Johannesen - Rapuzzi, Soares, Søberg.

2. rekke: Sveum, Mostue - Lorentzen, Forsberg, Salsten.

3. rekke: Strøm, Børen Rokseth - Hoff, Kokkala, Djupvik Løvlie.

4. rekke: Sæland Rødne, Humphries - Tangen Henriksen, Medhus, Børresen

