Bare tre seiere har det blitt på fremmed is for Oilers denne sesongen, som er suverent dårligst i klubbens historie.

– Det er veldig dårlig, og vi har rett og slett ikke vært gode nok på bortebane. Det har vært mange jevne kamper vi ikke har klart å bikke vår vei, og som vi har endt med å tape i sudden eller på straffer, sier Oilers-trener Pål Gulbrandsen om årets bortestatistikk.

Oilers har imidlertid vunnet de to siste borte, begge mot Lørenskog. Kaptein Kristian Forsberg håper det var et vendepunkt.

– Du får alltid selvtillit av å vinne kamper, og borte mot Lørenskog fikk vi mye det vi har snakket om i det siste til å fungere. M/S er et aggressivt lag, så vi må løse det presset vi kommer til å bli satt under i egen sone på en god måte, og sette oss selv i gode posisjoner. Det blir to tøffe bortekamper, men nå er det på tide å vende den dårlige bortestatistikken, forteller kaptein Forsberg.

Spencer Humphries, Philippe Cornet og Henrik Solberg mister begge ukens bortekamper, sammen med Dennis Sveum. Det betyr at unggutten Lars Christian Rødne får sjansen igjen, etter å ha imponert i de siste kampene.

Oilers rekker:

Keeper: Henrik Holm (Wikstøl)

1. rekke: William Rapuzzi, Josh Soares, Markus Søberg, Curtis Gedig og Johannes Johannesen

2. rekke: Peter Lorentzen, Kristian Forsberg, Eirik Salsten, Villiam Strøm, Mats Larsen Mostue

3. rekke: Magnus Hoff, Lassi Kokkala, Jonas Djupvik Løvlie, Jørgen Kvål, Daniel Rokseth

4. rekke: Anders Tangen Henriksen, Henrik Medhus, Eirik Børresen, Lars Christian Rødne, Even Myreng Kjellesvik