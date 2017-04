Oilers-heltene har landet – festen fortsetter

Rogalandsavis

Mottakelsen var som den skulle, med Oilers-flagg, supporterskjerf og meget god stemning. De kom ut en etter en av spillere, trenere og alle de andre i klubben som gjør en innsats. Flere av dem var rørte i ankomsthallen på flyplassen.

Det hadde de også grunn til. Kongepokalen, den sjette strake, ble løftet langt over hodet av flere spillere. Noen hadde vunnet for første gang, mens andre er for veteraner å regne når det gjelder å sanke edelt metall. Kampen mot Frisk Asker i den sjette finalen var spennende lenge, fordi hjemmelaget ledet to ganger.

Oilers har imidlertid litt ekstra. Litt mer enn de andre lagene, i form av et lite ekstra gear. Ofte har det blitt avgjørende. Også i finalen.

– Jeg kan bare gjenta det jeg sa like etter kampen. Jeg har hatt ansvaret for en fantastisk gjeng med spillere. Det er helt utrolig det vi sammen har fått til, sier trener Pål Gulbrandsen til RA i ankomsthallen.

Han ble beveget av alle supporterne som hadde møtt opp på flyplassen.

– Hva med din egen rolle, du som tok opp arven etter Petter Thoresen?

– Jeg er selvfølgelig fornøyd med at vi vinner, men personlig tror jeg ikke det kommer til å gå opp for meg før festen er over, sier han og ler.

Latteren kan fort vare til onsdag morgen.

Flere forsvinner

Etter kampen er det allerede kommet fram at to av lagets stjerner gir seg. Det var Aftenbladet som først meldte at både Dan Kissel og Mark van Guilder har spilt sine siste kamper for Oilers.

– Det har vært en drøm å spille for Oilers, men nå er tiden kommet for å prøve noe annet. Familien er enige om å prøve en sesong i Sveits, sier Dan Kissel til avisen.

Både Kissel og van Guilder skal spille på nivå to i Sveits, for klubben EHC Visp. Laget ble nummer syv i den sveitsiske 2. divisjon denne sesongen, av tolv lag.

Fra tidligere vet vi at Christian Dahl-Andersen og Ruben Smith gir seg. Tommy Kristiansen er også usikker, og det samme er flere av de andre utenlandske spillerne. Vi vet også at Oilers-sjef Pål Higson har vært flink å finne spillere, spesielt i Nord-Amerika.

Derfor blir det spennende måneder fremover for alle som følger med rundt laget.

Spillerjakt var ikke tema på flyplassen – det dreide seg egentlig mest om å komme seg videre til nattklubben hvor festen fortsetter noen timer til.

– Vi snakker ikke om det nå, for nå blir det fest noen timer til, slår en glad trener fast.