Nyttårsfeiring på alle fire

Rogalandsavis

For noen år siden testet Clarion Hotel Arlanda ut nyttårsfeiring med hunder på hotellet. Antall firbeinte har økt for hvert år, og i år skal hele 370 hunder sjekke inn i Stockholm. I fjor slang et hotell i Bergen seg på, og i år skal Clarion Hotel Air på Sola prøve seg.

– Så langt har vi 35 hunder på listen, og det synes jeg er en god start, sier hotelldirektør Laila Neverdahl, og legger til at hotellet til og med får besøk av et par katter på nyttårsaften.

Utenfor boksen

Når de firbeinte kommer får de en doggiebag full av hundegodteri. I tillegg får de vann- og matskål på rommet, men av hensyn til hundene må eierne selv ta med seg maten den firbeinte foretrekker.

– Det er viktig for oss at alle er velkomne her, og derfor er det kjekt å gjøre noe som dette, sier Neverdahl til RA.

Hun sier det er viktig å tenke nytt i nedgangstider, og at det er gøy å skille seg litt ut og være annerledes.

– I og med at vi ligger så tett på flyplassen er det ikke alle konsept som passer oss, men dette er helt perfekt. Det gjelder å tenke litt utenfor boksen, og det er det som er positivt med vanskelige tider, at man får anledning til å gjøre nettopp det, sier hun.

Årets hundearrangement

Alle rommene på hotellet er godt isolert for å holde flystøyen ute, og hotellet har i tillegg vært i kontakt med veterinærer for å legge ting best mulig til rette for hundene. Neverdahl sier firbeinte alltid er velkomne på hotellet, men at det er kjekt å gjøre noe ekstra på nyttårsaften.

– Mens eierne spiser fire retter i restauranten kan hundene slappe av på rommene sine i fred og ro uten rakettbråk, sier hun, og legger til at erfaringene fra Stockholm har blitt brukt i forberedelsene på Sola.

– Dette er vårt første år, men jeg håper vi kan utvikle konseptet videre og gjøre dette til årets store hundearrangement i Stavanger, sier Neverdahl.

Veterinær-tips

Mange hunder er redd for fyrverkeri, og for noen utvikler frykten seg over flere år. Veterinær ved Hinna Dyreklinikk, Kjetil Løland, har et par tips til hundeeiere med redde kjæledyr.

– Sørg for å gå en lang tur med hunden, slik at den er fysisk sliten. Du kan også gi den litt ekstra mat, så den er god og mett. En sliten og mett hund er et godt utgangspunkt, sier Løland.

Fyrverkeri-trening

Videre forteller han at det er lyden av fyrverkeriet som forstyrrer hunden mest, og at det kan være lurt å trene den opp i forkant av feiringen.

– Det finnes CD-er med fyrverkerilyder du kan kjøpe. Hvis du da starter noen måneder i forveien og øker intensiteten etter hvert, lærer hunden at lyden ikke er farlig, sier Løland til RA, og legger til at dette er noe som må planlegges og gjøres i god tid, ikke dagen før rakettene skytes opp.

For å gjøre det lettere for hunden kan det være en god idé å trekke for gardinene, slik at hunden slipper å se lysene i tillegg til å høre lydene. Veterinæren anbefaler også å sette på litt dempet musikk.

– Blinkende lys kan forsterke den allerede eksisterende frykten for smellene, sier han.

Vær nær hunden

Grunnen til at hundene blir redde, er fordi de hører lyden på en annen frekvens enn mennesker, forklarer Løland. Hvis hunden har vært redd fyrverkeri tidligere år er sannsynligheten stor for at den vil være redd de neste årene også.

– Hvis de synes det var ubehagelig i fjor vil de bli redde i år igjen, og lagre det som en negativ opplevelse. Det er derfor en veldig ond sirkel for hundene, sier Løland, som anbefaler eierne å være sammen med hundene sine under fyrverkeriet.

– Når hundene blir redde søker de vekk og vil gjemme seg. Enkelte hunder begynner kanskje også å skjelve, sier Løland.

– Vis hunden at den ikke er alene, og bruk tiden inne sammen med den, selv om de andre er ute. Vær sammen med hunden. La den vite at du er i nærheten og at den ikke er alene. Ikke la hunden sitte inne og være redd alene på nyttårsaften, sier Løland.