Nyhetsåret 2017 – måned for måned

Rogalandsavis

RA har plukket ut et knippe nyhetssaker fra hver måned i 2017. God lesning!

Januar:

6. januar: Fra 45.000 til 40.000 arbeidsplasser på Forus.

Desember 2013 var det 45.000 arbeidsplasser på Forus. Nå er det 40.000. Leieprisen per kvadratmeter er i snitt 1300 kroner. Det er 25 prosent lavere enn høyeste nivå i 2014. Stein Racin Grødem, i Forus næringspark og Forus-samarbeidet tror likevel på 2017.

11. januar: Fornøyde tross bunnplass for Kvalaberg

Kvalaberg har sunket under Badedammen i ny levekårsundersøkelse, mens Stokka og Madlamark er på topp.

18. januar: Lervig står stadig mer stødig – overskudd i 2016 for andre år på rad

Øl i verdensklasse, bryggere fra øverste hylle kombinert med bevisst satsing i ulike segment er årsaken til at Lervig Aktiebryggeri står på stadig tryggere grunn.

25. januar: Kasper ble født på motorveien

Lille Kasper ville ikke vente til termin. Elleve dager før planen ble han født – på motorveien mellom Sandnes og Stavanger. Både Kasper og mamma Caroline har det fint.

27. januar: Byens toppkokker hyller «Doffen»

Christopher William Davidsens sølv-medalje i Bocuse d’Or beviser Norges vinnerinstinkt, og setter landet og regionen på matkartet for alvor, sier flere av byens toppkokker.

30. januar: Ny medisin gir Tonje (17) håp om et bedre liv.

Sykdommen SMA gjør at Tonje Larsen (17) gradvis mister musklene. Hun drømmer om å bli selvstendig og å kunne bruke armene igjen, men da er hun avhengig av en ny type medisin som foreløpig ikke finnes i Norge.

Februar:

10. februar: Bjørg har drevet frisørsalong i 44 år

Bjørg Wiigen elsker å være frisør. Hun startet med å klippe håret på dukkene sine på pikerommet. Senere brukte hun klesklyper for å lage krøller på barna i nabolaget. Nå går Bjørg Wiigen av med pensjon, etter å ha drevet sin egen frisørsalong siden 1973.

11. februar: Fornøyde foreldre i Stavangers barnehager

Stavanger er godt over nasjonale mål i barnehagenes foreldreundersøkelser. Private gjør det best.

20. februar: – Sykehjemsmaten har fått et ufortjent dårlig rykte

Kjøkkensjef Karl Svela vet at kvaliteten på maten han lager er god, og synes sykehjemsmaten har fått et ufortjent dårlig rykte.

22. februar: – Dette er som å få Oscar

Sabi-gründer og medeier Njål Gaute Solland jublet over Michelin-stjerne til sushirestauranten Sabi Omakase.

23. februar: Fornybarfondet til Stavanger

Onsdag ble det bekreftet at Fornybarfondet legges til Stavanger-regionen. Lokale politikere jubler, og Iselin Nybø (V) tror det kan bety en forskjell for regionen, landet og verden.

24. februar: Skylder konkursbo 102 millioner kroner

Fred A. Ingebrigtsen har en gjeld til konkursboet på 102 millioner kroner.

Mars:

1.mars: 2,5 år uten asylsvar: – Har UDI glemt meg?

Høsten 2014 kom to syriske brødre til Norge. Etter tre måneder fikk lillebror Ahmad Alyoussef oppholdstillatelse. Nå bor han på Sola, gjenforent med kona og tre barn. Storebror Daoud Alyoussef venter fremdeles på svar på asylsøknaden. Hvorfor?

3. mars: Mener Langøy er blitt en partyøy

Øyboer Lars Langøy er lei av at Langøy er blitt et fristed for fest og fyll. Beboere kvier seg for å gå på tur. I tillegg dumpes gamle båter og avfall på den idylliske øya like utenfor Stavanger.

5. mars: Hit kommer 2300 tonn plast i året

I Stavanger kildesorteres 5 av 30 kilo plastemballasje per person. Når det nye sorteringsanlegget kommer på plass på Forus neste høst, kan mengden firedobles.

8. mars: Løgnaslaget i retten

Onsdag møter Løgnaslaget Merete Hodne i retten. Løgnaslaget møtte for anledningen i Stavanger tingrett ikledd fangeluer.

13. mars: Provoseres av overgrepstekst – endrer regler

Lokale russeledere er provoserte over sangtekst om sex med 13-åring. Knuteregler skal nå endres.

24. mars: Rift om rønne

Taket lekker, kommunen truer med dagbøter og trappen ned til kjelleren har delvis rast sammen. Likevel tror megler den hundre år gamle villaen selges kjapt.

26. mars: Kampen menighet splittes av bomringen

Kampen menighet splittes når nye bomstasjoner settes i drift neste år. Bekymringen er stor.

30. mars: Naboer frykter tjuvjakt ved boligområde

Restene etter et slaktet rådyr ligger spredd i skogen kun et steinkast fra en tursti og et boligområde på Hommersåk utenfor Sandnes. Det som ser ut som en hasjpipe ligger i en blodpøl. Naboer bekymrer seg over mistenkelig hytteaktivitet.

30. mars: Derfor trekker Raustein seg fra Frp

Kari Raustein har meldt seg ut av Stavanger Frp, etter det hun omtaler som en eviglang maktkamp og konflikt.

April:

2. april: Derfor droppet de megleren

Kun to prosent velger å selge boligen selv. Ryan og Nina tilhører den gruppen og ser på boligsalget som en interessant læringsprosess.

3. april: Utnytter utenlandske leietakere

Lite kjennskap til lover og regler gjør «expats» utsatte på leiemarkedet.

4. april: Slik blir den nye brannstasjonen

Nå samles brann og redning, legevakt, ambulanse og øyeblikkelig hjelp i flunkende ny brannstasjon i Sandnes. 20. april er stasjonen i operativ drift.

11. april: Ba om tilsyn, ble nektet å bytte vakt

Linda Krüger, sykepleier og helsepolitiker, har bedt Fylkeslegen opprette tilsynssak på Vålandstunet. Fem dager etter ble hun nektet å ta en vakt for en kollega.

17. april: Vil ha enklere regler for nettsalg av øl

Gründerne bak Jåttå Gårdsbryggeri skulle gjerne sett at reglene for salg av øl på nett var enklere.

28. april: – 30 prosent av drosjelønna er borte

«Stopp piratisering av taxinæringen» er en av parolene i 1. mai-toget. For første gang er taxinæringen en kampsak. Så alvorlige er situasjonen for taxisjåførene, mener bransjen.

Mai:

1.mai: Benjamin har blitt kristen – går rettens vei for å bevise det

Benjamin har bodd i Norge halvannet år, og det siste året har han gått på bibelskole i Stavanger. Nå har han konvertert fra islam til kristendommen, men Utlendingsnemnda (UNE) mener Benjamin er lite troverdig. Nå går han rettens vei.

3. mai: Frykter miljøbombe i Litle Dusavika

Det lukter. Vannet er til tider gulbrunt. Båter kommer ikke ut på grunn av slam. I lang tid har de bedt kommunen finne ut hvor skadelig havneområdet er. I mellomtiden bades det ved stranden like ved.

8. mai: Spår foodtruck-eksplosjon

– Endelig, sier Grøtbilen-gründer Tamara Kuklina om at Stavanger kommune skal åpne opp for åtte foodtruck-plasser i byen.

9. mai: – Det selges sex for 59 millioner årlig

– Kundene er naboen din, en du kjenner. Det sier Narve Toppe, fagansvarlig for menneskehandel i Sør-Vest politidistrikt.

14. mai: Sjekk de frekke smuglertriksene

– Det er ingen grenser for hvor utspekulerte og kreative smuglerne er, sier tollsjef Valborg Bishop.

26. mai: Kyllingstad spår 10.000 nye jobber

IKM-sjef Ståle Kyllingstad jubler over internasjonal leverandørpris til IKM Testing, samt litt lysere oljetider.

20. mai: Gleder seg til slangesalg – får hets

15. august er det lovlig å ha slanger, øgler og skilpadder. Bare positivt, mener lokale dyrebutikker, men Stavanger Dyrebutikk hetses i sosiale medier.

26. mai: Musikkfest for gutta

3 av 4 av de påmeldte til Musikkfest i år er mannlige artister eller rene «manneband». Nå oppfordrer arrangørene flere kvinnelige musikere til å melde seg på.

29. mai: Varslet onsdag, fikk «refs» fredag

To dager etter at Linda Krüger varslet Fylkesmannen om forhold på Vålandstunet sykehjem, meldte hennes sjef om «avvik eller alvorlig hendelse» i arbeid Krüger hadde utført.

Juni:

1. juni: Fikk gresskritikk – roboter skal hjelpe

Sandnes kommune fikk tyn for dårlig gressklipping på Soma gravlund. Nå tester kommunen robotklippere for å holde standarden oppe.

9. juni: Slik blir nye SUS

Styret i Helse Stavanger HF sa fredag ja til nytt sykehus på Ullandhaug som blir på 100.000 kvadratmeter og rommer 650 sengeplasser.

12. juni: Hemmelige forhandlinger om Blidensol-salg

Styret i Blidensol sykehjem vil i hemmelighet selge sykehjemmet og overføre driftsavtalen. Stavanger kommune, som betaler driften, er ikke informert.

15. juni: Mener historiske kostymer er sexistiske

Tidligere museumsvert Katy Flanders sluttet i jobben etter at Stavanger Museum ba de ansatte bruke historiske kostymer.

15. juni: – Jeg er som et dyr i bur

I løpet av helgen skal Morten Abel og Mods spille for rundt 35.000 mennesker. Abel er ikke nervøs, men føler seg litt som et dyr i bur mens han venter på å opptre.

19. juni: Frykter skadelig gummisøl

MGD-politiker mener Stavanger kommune kan politianmelde kunstgressleverandør.

20. juni: Feirer DAB med maratonsending

Øystein Ellingsen og Johan Mihle Laugaland holder 24-timers radiosending når NRK går over til DAB onsdag.

24. juni: Trollpikken er ødelagt

Noen har ødelagt det mange håpet ville bli en ny turistattraksjon.

25. juni: Her er turfolkets 10 ukjente favoritter

– Preikestolen-turismen er både en velsignelse og en forbannelse, mener Preben Falck.

26. juni: Frykter havnen har blitt en avfallsplass

– Det er utrolig vemmelig å se ekskrementer flyte rundt båten din, sier Tor Eivind Selvik, som har båten sin i Hillevågsvatnet.

Juli:

4. juli: Går av, nå ser han tilbake

Stavangers kultursjef takker av etter 20 år. Stavanger2008 har vært en bærende oppgave. Han vil nå ha innvandrerne mer med.

5. juli: Henger ut klønete bilister

Hundrevis av feilparkerte biler vises frem til spott og spe i lokal Facebook-gruppe. I mange tilfeller er registreringsnumrene synlige.

6. juli: Digital spleising i vinden

Trollpikken gjenreises i dag med midler fra kronerulling på nett. Nordmenn har det siste året bidratt med millioner i digitale spleiselag.

11. juli: Slik spaner han på utro ektefeller

«Eirik» fra Stavanger har siden 2014 hatt en bigeskjeft utenom det vanlige.

14. juli: Mener utesteder bryter regelverk

Røyk, støy og møbler som er skjemmende for omgivelsene, skriver naboene i Øvre Holmegate om uteserveringen.

15. juli: Rekordmange kvinner på krisesenteret

Aldri har så mange kvinner og barn bodd på krisesenteret i Stavanger som i fjor. Fortsatt er pågangen stor.

19. juli: – Verdens flotteste rulleskianlegg

Neste uke er det offisiell åpning av den nye rulleskibanen i Melshei. Både blant politikere og ildsjeler er det bred enighet om at banen er i toppklasse.

22. juli: Frykter folk tyr til svart arbeid

City Maid rengjøringsbyrå har mistet kunder som følge av oljenedgangen. Det kan føre til økt brukt av svart arbeid, frykter distriktlederen.

23. juli: Nå er det bobilfeber i Rogaland

Pensjonistene Møyfrid Sandven og Arne Sandven tilbringer halve året i hytte på hjul.

28. juli: Forsiktig optimisme i oljebyen

Tre år etter oljenedturen startet, har ingeniørutdannede Aleksander Andersson (26) fortsatt ikke fått seg en relevant jobb i Rogaland. Meningene er delte om når regionen kan friskmeldes.

August:

1. august: Nybø forsvarer helbredelsesskole

Pengestøtten til ny helbredelseslinje i Stavanger må stanses, mener SV-politiker. Stortingsrepresentant Iselin Nybø (V) tar den i forsvar. – Såpass må vi tåle, svarer hun.

3. august: Innvandrere sliter med dialekten

Uttalelse og slang er mest utfordrende med siddisdialekten, synes Paul Murphy og Ryan Graham. I dag arrangeres krasjkurs i Stavanger.

8. august: – Slanger og øgler er ikke kosedyr

Dyrebutikker melder om stor interesse for reptilhold i Stavanger og Sandnes, men dyrene er ikke egnet for alle.

11. august: Høyre ønsker fast bevæpning på Sola

– Fast bevæpning vil kreve enormt mange ytterligere årsverk for politiet, sier Hadja Tajik (Ap).

12. august: Skjerper kampen om drosjekundene

I snart ett år har Tomas Høgemark kjørt rundt med lampe på biltaket for å være synlig for Haxi-kunder i regionen.

18. august: Lar seg ikke styre av hatet

Hadia Tajik (Ap) er sin egen verste kritiker og bryr seg ikke lenger om hva netthaterne sier.

23. august: Den følsomme ministeren

Bent Høie (H) gråter ofte på jobb, og noen ganger blir han så lei av seg selv og sin egen stemme at han foretrekker stillhet.

24. august: Slik blir Lervig sykehjem

Syv etasjer, 123 sengeplasser og 18.000 kvadratmeter. – Norges fineste sykehjem, mener ordfører Christine Sagen Helgø (H).

28. august: Alf (103) går for gull

Alf Oskar Olsen (103) er den eldste deltakeren i sykkel-VM for eldre. Nå går han for pallplassering.

30. august: Trapper opp kampen for legestudier til UiS

Ap lover medisinerutdanning til UiS om de får regjeringsmakt. Det gjør også Høyre, men er skeptisk til Aps framdriftsplan.

September:

1. september: Geir Petter er nummer 100.000 på Gamlingen

Kun to måneder etter gjenåpningen av Gamlingen har besøkstallet nådd oppsiktsvekkende 100.000.

2. september: 2500 gikk i skeiv parade

Fargerikt og bare god stemning på Stavanger på Skeivå.

6. september: NHO Rogaland reagerer på gapestokk på nett

Fagforbund beskylder Sola-selskap for lovbrudd og navngir dem på nett. Nå skal flere «useriøse bedrifter» tas på samme vis, varsler de. NHO er skeptiske.

8. september: Frykter Google-kart skaper ulykker

Google Maps oppgir at turen til Kjeragbolten bare tar én time. Vanligvis tar den over dobbelt så lang tid. Nå advares turistene mot karttjenesten.

10. september: Våre viktigste saker for Rogaland

Les hva partitoppene for de største partiene vil prioritere hvis de vinner valget.

11. september: Reagerer på favorisering

Skaterne på Tasta har bruksrett på skateparken store deler av tiden. Sparkesykkelbrukere føler seg diskriminert, og ønsker å bli likestilt.

12. september: SV-Solfrid trumfet «sjefen» i stortingskampen

SVs unge stjerneskudd er klar for Stortinget, mens Rogaland LOs mektigste ligger an til å miste plassen.

14. september: Kutter ulovlig prisforskjell på kjønn

Å prise klipp basert på kjønn er ulovlig. Fortsatt er det flere frisører i Stavanger som opererer med dame- og herreklipp. Nå lover noen av dem endring.

20. september: Konverterte van til rullende hjem

Birk Haaland og Sara Teigen har forvandlet en Volkswagen Crafter til et mobilt hjem. Nå drømmer de om å reise Europa rundt på fire hjul.

22. september: Vegrer seg for førstehjelp

Muslimske rekrutter ved Madlaleiren reagerte på at de måtte utføre førstehjelp på det motsatte kjønn. Det har ført til nye retningslinjer fra Forsvaret.

Oktober:

9. oktober: Strømnettet nær sprengt – elbilen får skylden

– Høres ut som en skittpakke mot elbiler, svarer MDG-topp.

15. oktober: Vurderer droneforbud over fengsler

Helikoptre og droner kan få flyforbud over åtte fengsler i Norge. – Nødvendig tiltak, mener direktør i Stavanger fengsel, Tanja Rosså Ødegård.

16. oktober: Isbar må male om knall rosa hus

– Husene i Stavanger har aldri vært så fargeløse som i dag, mener rådgiver i byantikvaren. Han oppfordrer flere til å gå for farger. Isbaren i Kirkegata har imidlertid dratt det for langt.

20. oktober: Sa opp jobben på grunn av ubehagelig hendelse

Toni Gundersen mener #metoo-kampanjen er et spark til maktmisbrukere, og håper det kan føre til at enkelte stiller seg i skammekroken.

24. oktober: Stavanger satser på øl for økt turisme

Mat og øl skal gi turistvekst i Stavanger. Dermed brygger det opp til mange smaksopplevelser fra lokale bryggerier.

26. oktober: Nå får bestemor «smartbleie»

To sykehjem i Stavanger har tatt i bruk bleier med sensorer som skal forhindre unødvendig skift av eldre. Nå får alle sykehjem i kommunen få det samme tilbudet.

27. oktober: Mennene dominerer inntektstoppen

På inntektstoppen i Stavanger er kun én av ti kvinner. Årsaken til kjønnsskillet handler blant annet om kvinners vilje til å satse, mener Trine Stangeland, administrerende direktør i Sandnes Sparebank.

November:

1. november: – Det er dumt at menn ikke snakker om prostatakreft

Denne uken lanseres blå sløyfe-aksjonen, hvor ett av målene er å øke bevisstheten rundt prostatakreft. Da Kristian Bøe ble rammet, bestemte han seg for å snakke høyt om det.

1. november: Huseier: – Praksisen føles urimelig

Ulovlige tak er i nyere tid blitt lagt i trehusbebyggelsen – og får stå. Håkon Noralf Hansen, som har søkt kommunen om dispensasjon for huset sitt, får nei.

6. november: MS-syke Kristian ble gründer

Kristian Evertsen (34) droppet norsk MS-behandling. Hadde han ikke gjort det, tviler han på at han i dag kunne ha startet sin egen bedrift.

9. november: Økning av «sexting» blant ungdom

Politiets U18-avsnitt i Stavanger og Sandnes opplever en økning i antall «sexting»-henvendelser.

10. november: Politikere frykter Hillevåg-tilstander i Kvernevik

Køer og til dels kaos i Hillevåg får planleggere og politikere i Stavanger til å være føre var i Kvernevikveien.

12. november: Tordis (90) får ikke se United på sykehjemmet

Tordis Flo (90) har til nå betalt for egen TV-dekoder for å kunne se fotballkamper på sykehjemmet. Nå blir det slutt på ordningen for alle beboere.

17. november: Fikk prissjokk av elbillading

– For meg innebærer endringen en prisøkning på 825 prosent, sier elbileier Kenneth Torsteinbø.

21. november: – Som å bo ved siden av en nattklubb

Lydnivået fra menigheten Hillsong i Stavanger er uutholdelig høyt, hevder naboer. – Jeg orker ikke å være hjemme på søndager lenger.

24. november: Stavanger Parkering etablerer 230 nye ladepunkter

Se hvor de nye ladepunktene for elbiler skal plasseres i Stavanger sentrum neste år.

27. november: Rogalendinger gir bort søppel i julegave

– I år har vi fått inn gaver med tomme sjampoflasker, kondomer og ledninger som folk ønsker å gi til barn, sier leder i Hjelp oss å hjelpe Rogaland.

28. november: Frivillige skal våke over døende

Flere steder i landet tilbyr frivillige i Røde Kors seg å sitte på dødsleiet til mennesker som ikke har pårørende. Nå kommer tilbudet til Stavanger. – En krevende oppgave, mener Vernepleierforbundet.

Desember:

2. desember: Forsvaret kvitter seg med kakebua

Ingen soldater har de tre siste årene blitt ilagt soning i kakebua i Madlaleiren. Fra nyttår blir det også slutt på denne refselsesmetoden i Forsvaret.

3. desember: Se bilder fra «nye» Atlantic

Hotel Atlantic har åpnet dørene etter ett år med renovering.

3. desember: – Lagring av stamceller fra nyfødte kan gi falsk trygghet

Foreldre betaler opp mot 50.000 kroner for nedfrysing av navlestrengsblod.

6. desember: Økt vold i Stavanger fengsel

Ansatte mener kriminalomsorgen vakler på lave budsjetter.

7. desember: Positiv til ny idrettsklagenemnd

Stavanger kommune oppretter klagenemnd for idrettssaker. Odd Svensen i Svømmealliansen tror det gir en fordel for svømmeidretten.

11. desember: Nå skal søppelsynderne overvåkes

Folk dumper alt i fra toaletter, sofaer til piano ved returpunkter som er forbeholdt glass og plast. I Stavanger innføres nå fjernovervåking av de mest utsatte områdene.

11. desember: Rektor ber ansatte og elever droppe parfyme

Madlavoll skole skal være parfymefri av hensyn til allergikere, har ledelsen erklært. Elever roser tiltaket. Folkehelseinstituttet mener det kan føre til en stor inngripen i privatpersoners liv.

13. desember: Utvinner bitcoins på hemmelig adresse

På en hemmelig adresse i Stavanger utvinner Cryptocoin bitcoins. Hver dag får de henvendelser fra folk som vil bli bitcoingravere.

18. desember: Muslimer merker julepresset

– Vi selger en del halal-pinnekjøtt til muslimske familier, sier Mir Alem Khan, daglig leder i Internasjonal Matsenter i Sandnes og Stavanger.

20. desember: Nadim fikk ny sjanse i samme bransje

I Syria jobbet Nadim Al Fahel som banksjef. Da han kom til Norge var han redd han ikke kom til å få mulighet til å fortsette i yrket. Nå har han fått jobb i SR-Bank.

22. desember: Sven Kåre er UFO-jeger i Rogaland

– Jeg har selv hatt nærkontakt med UFO, hevder leder i UFO-Rogaland. Men Pentagons video av et uidentifiserbart flygende objekt blir han ikke umiddelbart overbevist av.

27. desember: Her stjeles det fra barnegraver

Hundvåg-beboere plages av tyverier fra gravene. Heller ikke barnegraver får stå i fred.

28. desember: Reagerer på fyrverkeri for ungdom

På nettsiden til Svea Fireworks tilbys egne «ungdomspakker» med fyrverkeri. Det liker brannvesenet i Rogaland dårlig.

29. desember: – Det er ingen grunn til uro for 2018

En mer stabil oljebransje, færre arbeidsledige og forsiktig økning i boligprisene er blant spådommene for det kommende året.