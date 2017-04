Nye artister er hentet til Mablis

Rogalandsavis

– Managementet og plateselskapet Nora Collective huser et knippe av de aller råeste artistene Norge har å by på akkurat nå, og i sommer kommer både Unge Ferrari, Arif og Philip Emilio til Mablis. I fjor «turna Unge Ferrari det opp» alene på Bajass-scenen på Mablis. Når Arif og Philip Emilio blir med og tar steget opp på Ajax-scenen på lørdagen, vet vi at vi har et forrykende liveshow i vente, melder presseansvarlig Birte Nettelhorst Bærheim i Mablis.

Unge Ferrari slapp sitt debutalbum «Til mine Venner» i 2015, og ble nominert til «Årets Nykommer» under P3 Gull. I løpet av 2016 var Unge Ferrari ute på en omfattende nordisk turné, og spilte blant annet på Bajass-scenen på Mablis. Den småeksentriske Unge Ferraris musikk karakteriseres som i grenselandet mellom pop og hiphop, med en miks av futuristiske 808-beats og melodiøs R & B, ifølge arrangøren.

Arif og Philip Emilio opererer med rap, R & B og innslag fra andre musikksjangre.

Mablis avholdes i år 9. og 10. juni. Andre band og artister som kommer: Janove, Sondre Justad, Thomas Dybdahl, Xavier Rudd, Amanda Delara, Hjerteslag, Izabell, Kjartan Lauritzen, LÜT, Myra, NAG, Sigrid og Sassy Kraimspri.