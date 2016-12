Ny restaurant: Mat og øl På Kornet

Rogalandsavis

Og lokalene har tidligere ikke bare huset Nero.

Før det var det en av byens gourmetstorsteder, Cartellet, som holdt hus i det som en gang har vært lokalene til Hetlandsbanken.

Og selvfølgelig finnes fortsatt det gamle bankhvelvet i lokalene.

Bak På Kornet står Gunnar Ellingsen, en av gründerne bak The Shack, Helge André Hafstad, ølguru og avtroppende daglig leder på ølpuben ØST, samt Mike Murphy, bryggerimester på Lervig Aktiebryggeri.

– At vi gikk i gang nå, handler aller mest om at disse lokalene ble ledige. Vi har hatt planer om å gjøre noe slikt sammen, men var helt avhengige av å finne det perfekte stedet. Blant annet var vi og kikket på noe i Bergen. Men dette lokalet er perfekt for oss, sier Ellingsen til RA.

Hafstad forteller at På Kornet skal være en gastrobar og pub med svært bra mat. Navnet På Kornet handler om øl og at kornet også skal være til stede når det kommer til maten.

20 tappelinjer

– Når det gjelder drikkedelen, har vi 20 tappelinjer med roterende håndverksøl. Det blir litt lokalt, og mye fra Mike. På resten av linjene tryller jeg og Mike fram ettertraktede brygg fra inn- og utland, sier Hafstad.

– Når det gjelder maten, gjør vi det på samme måte som med tappelinjene. Det skal leve og vi vil ha forskjellige menyer alt etter hva vi har på tapp. Maten skal stå til ølet og det skal være et samspill, sier Ellingsen.

I tillegg vil det bli brukt mye øl i matlagingen.

– Marinering, sauser, majoneser. Vi kommer også til å bruke kjøtt fra dyr som har fått mesk fra ølbrygging som fôr, og det blir vanvittig bra dersom det gjøres riktig, sier Ellingsen.

Niks burger

– Du er jo litt burgermann?

– Her nede kommer det aldri til å bli servert en burger, lover Ellingsen.

– Men det blir heller ikke noe «fine dining», sier Hafstad.

– Dette skal være folkelig, sier Ellingsen.

Det nevnes ordene ribbe kokt i brown ale, potetsuppe med Lucky Jack, torsk og mye annet.

– Og det blir veldig mye ost og spekemat som kan spises i baren, sier Hafstad.

Der Nero hadde restaurant blir det nå bar, og stedet hvor Nero hadde bar blir nå restaurant.

I baren blir det i tillegg til øl også drinker og cocktails.

– Og vin?

– Vi har ansatt en sommelier. Vinkartet blir bra, sier Hafstad.

I hvelvet

Hetlandsbankens gamle hvelv skal brukes til oppbevaring av godsakene.

– Her blir det også et lokale hvor vi skal ha «brewers diner» med forskjellige ølbryggere, og det kan også leies til festlige lag, sier Hafstad.