Ny keeper på plass i Viking

Keepertalentet fra Godset trente for første gang med Viking tirsdag og var også med på onsdagsøkten. Keepertrener Kurt Hegre ønsker seg et nytt emne bak Iven Austbø og Amund Wichne.

– Tanken er at han skal inn i A-troppen som tredjekeeper. Vi håper å få dette på plass fort slik at han kan bli med oss til La Manga. Nå skal han kikke på et par skoler og så håper vi dette går i orden snart, sier keepertrener Hegre.

Han forteller at klubben må betale litt utdanningskompensasjon. Normalt ville de hentet opp fra egen avdeling, men det er et lite hull i kvalitet i årsklassene.

– Fra 16 år og ned er det enormt mange gode emner, men vi hadde et hull her, sier Hegre.

Ian Burchnall håper også å få på plass en ekstra keeper etter at Pål Vestly Heigre gikk til AaFK.

– Nå har vi ingen backup på treningene og det er viktig om noen trenger en pust i bakken eller ved sykdom, sier treneren.

Kurt Hegre beskriver Arnebrott som et godt keeperemne.

– Han er også veldig god med beina og det er viktig for oss.