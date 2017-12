Ny daglig leder i Kirkens Bymisjon

Rogalandsavis

Arnfinn Fiskå gir seg som daglig leder i Krikens Bymisjon Rogaland etter 12 år. Bergenseren Gaute Brækken tar over. Han begynner i stillingen 1. mars.

Hans bakgrunn

Brækken kommer fra en stilling på Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Blå Kors.

Han har tidlgiere jobbet for KFUK-KFUM-speiderne, vært daglig leder i Grønland menighet og generalsekretær i Norges kristelige studentforbund.

Brækken var tidligere leder for YS Ung, og har i flere år hatt ulike verv i KrF.

– Jeg vil jobbe i Kirkens Bymisjon fordi jeg vil bidra til et samfunn som er raust og romslig, med plass for alle. Jeg har alltid hatt et stort engasjement for de som faller utenfor på en eller annen måte, sier Brækken i en pressemelding.

Ni kommuner

Stiftelsen Kirkens bymisjon Rogaland har arbeid i ni kommuner.

Brækken går inn i stillingen i det som vil være et anneledes år for Kirkens Bymisjon ettersom organisasjonen har fått tildelt TV-aksjonen i 2018.

– Jeg gleder meg spesielt mye til TV-aksjonen til høsten. Det vil gjøre at enda flere mennesker kan få erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Som leder for diakonalt arbeid er det viktig for meg å leve etter verdiene vi jobber for, sier Brækken.