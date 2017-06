– Norske pasienter får ikke vite om kreftstudier

Rogalandsavis

Avisen har foretatt en gjennomgang som viser at under halvparten av alle kliniske studier på kreft ligger i oversikten myndighetene henviser pasientene til.

– Alvorlig syke pasienter kunne ha fått en mulighet til en forlengelse av livet med bedre livskvalitet. Men mange får ikke vite om studiene som kan hjelpe dem, sier Else Støring, seksjonssjef i Kreftlinjen, Kreftforeningens telefontjeneste.

Det er et politisk mål at flere pasienter skal få såkalt utprøvende behandling. Nettportalen kliniskestudier.helsenorge.no ble lansert i 2015 for å gjøre det «enklere for pasienter å delta i forskning».

Men pasienter får bare informasjon om rundt 40 prosent av alle åpne kreftstudier i portalen. Det er 80 studier som fremdeles er åpne for rekruttering, som norske pasienter ikke får vite om. Avisa fant disse studiene registrert i en amerikansk database for kliniske studier, ClinicalTrials.gov.

– Vi er ikke gode nok til å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling tilgjengelig for pasientene, sier helseminister Bent Høie (H) til avisen.

På det siste årlige foretaksmøtet der helseministeren møter alle direktørene fra de fire regionale helseforetakene, ba Høie forskere skjerpe seg og registrere studiene sine på nettportalen. Departementet skal komme med en utredning av saken i løpet av høsten.