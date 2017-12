Nordmenn flest tror 2018 blir bra økonomisk

Rogalandsavis

28 prosent tror at de vil få bedre økonomi i 2018 enn i år, mens 55 prosent tror de vil ha uendret økonomi. Det går fram av en undersøkelse blant 1.030 personer gjennomført av Respons Analyse for Sparebank 1. Etter det kraftige oljeprisfallet i 2014 og 2015 var det bare 18 prosent som trodde på bedre tider.

– Synet på egen økonomiske framtid er tilbake der vi var før oljeprisfallet. Vi er vel på det som kan sies å være en normal tilstand for folk flest. Hovedbildet er at folk ser nedgang i arbeidsledigheten, jobbene kommer tilbake, og selv om vi har en svak krone, ser folk at det går bedre, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 til NTB.

Optimisme

Undersøkelsen avslører at menn har mer tro på egen økonomi enn kvinner, og unge er mer optimistiske enn eldre. 33 prosent, en av tre menn, tror de vil få bedre økonomi neste år enn i 2017, mot 24 prosent av kvinnene.

– Det henger muligens sammen med at menn gjennomgående er mer optimistiske, de tar større sjanser og høyere risiko, sier Gundersen.

– Hva tenker du om at hele 50 prosent av unge mellom 18 og 24 år tror på bedre økonomi?

– Det er et bra tegn at de som gjerne skal over fra studier og ut i arbeidslivet eller bytte jobb ser for seg gode muligheter. Det hadde vært dumt om de ikke så for seg å få en bedre økonomi, bemerker Gundersen.

Utrygg jobb

Omkring 14 prosent, som tilsvarer nesten 390.000 arbeidstakere, føler ikke at jobben deres er trygg framover. Jo lavere utdannings- og lønnsnivå, desto flere føler seg utrygge. Langt de fleste som er i jobb er imidlertid temmelig trygge på å beholde stillingen, og Gundersen mener folk er realistiske.

– De fleste kjenner egen situasjon ganske godt, de vet om de kanskje får en forfremmelse, lønnsøkning eller annet neste år. Samtidig ser vi at de følger med på hva som skjer i markedet ellers, sier han.

Boligpriser

Svært få tror på de store svingningene i boligprisene neste år, og troen på økte priser har falt kraftig, fra 75 prosent i 2014 til 60 prosent nå. Andelen som tror boligprisene vil falle i kommende år har økt fra 4 prosent i fjor til hele 25 prosent i år.

– Dette viser at folk tar innover seg endringene i boligpriser og følger med. Samtidig mener jeg de gjør en bra observasjon når de ikke tror generelle boligprisendringer vil ramme deres privatøkonomi i særlig grad. Folk flest har heldigvis god peiling og følger godt med på egen lommebok, det skulle bare mangle.