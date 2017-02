Nordea Liv kjøper eiendommer i Stavanger for 777 millioner

Rogalandsavis

– Dette er vår første investering i Stavanger og vår største eiendomsinvestering noensinne, sier Nils Arne Gundersen, investeringsdirektør for eiendom i Nordea Liv i en pressemelding.

– Leieinntektene vil løpende gi god avkastning og vi tror også potensialet for verdistigning på sentrumsnære eiendommer i Stavanger er godt.

Nykirkebakken 2 og Verksgata 1A er en sammenhengende eiendom med kontor- og handelsarealer på cirka 20.000 kvadratmeter og cirka 3000 kvadratmeter parkering, og har fem etasjer over bakkenivå.

Verksgata 1A har historie tilbake til 1953, mens Nykirkebakken 2 ble fullført i 2009. Hele komplekset fremstår som moderne, og er tilnærmet fullt utleid med til dels lange kontrakter og solide leietakere, mener selskapet.

Nordea Liv overtar eiendommen gjennom kjøp av alle aksjer i to selskaper eid av Union Real Estate Fund (UREF) samt en av UREF sine investorer som har investert sammen med fondet. Forvaltningen av fondet og eiendommen har vært utført av Union Eiendomskapital.

Kjøpesum på 777 millioner kroner

Kjøpesummen er avtalt til 777 millioner kroner, som gir en direkteavkastning på 5,5 prosent (leieinntekter fratrukket løpende kostnader dividert med markedsverdi). Akershus Eiendom har vært selgers rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

– Vi er meget tilfreds med å ha nådd frem med vårt bud på eiendommen. Vi har en langsiktig eierstrategi og investeringen i Stavanger vil være et godt tilskudd i vår portefølje, sier Gundersen.

Han fremholder at eiendomsmarkedet i Stavanger i flere år har vært påvirket av nedskjæringer og et lavere aktivitetsnivå i oljebransjen.

– Leiemarkedet er bra

– Verdifall og økning i ledigheten har imidlertid vært størst på Forus og i andre områder utenfor sentrum. Leiemarkedet i Stavanger sentrum er relativt bra, med en ledighet på kun 5,5 prosent og leienivåer opp mot 2.600 kroner per kvadratmeter. Vi mener det er sannsynlig at leiemarkedet i sentrum vil forbedre seg ytterligere, og at prisene kommer tilbake til tidligere nivåer, sier Nils Arne Gundersen.

Nordea Liv har cirka 17.000 bedriftskunder og 253.000 privatkunder.